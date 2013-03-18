اهدای گواهینامه آموزشی به 270 مسئول هیئت های مذهبی دامغان

حجت الاسلام مصطفی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعطای گواهینامه پایان دوره به 270 مسئول هیئت های مذهبی دامغان افزود: این کارگاه 23 اسفند ماه جاری در این شهر برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این کارگاه یک روزه 140 نفر از مسئولان هیئت های مذهبی و 130 مداحان شهرستان دامغان شرکت کردند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان اظهار داشت: رئیس تشکل‌های مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در این کارگاه آموزشی در رابطه با تهاجم فرهنگی و راه های مبارزه با آن مطالبی بیان کرد.

تقوی اظهار داشت: رؤسا و مسئولان هیئت‌های مذهبی مسئولیت خطیری دارند و باید از حالت سنتی خارج شده و به حوادث زمان خود آگاهی داشته باشند.

وی افزود: عزاداری‌ها باید متعارف برگزار شود و تشکل‌های مذهبی باید برای جذب نسل جدید، کار فرهنگی انجام دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان در خاتمه تصریح کرد: این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای دانسته‌های هئیت‌های مذهبی در زمینه مدیریت هئیت‌های مذهبی، آسیب شناسی هئیت‌های مذهبی، قرآن و احکام، آشنایی با واژگان و دستورالعمل‌های سازمان و آسیب‌شناسی اجتماعی برگزار شد.