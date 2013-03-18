کردستان یکی از قطب های رشته کاراته در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سوداگری صبح دوشنبه در جلسه هیئت کاراته استان کردستان که با حضور مدیر کل ورزش و جوانان این استان برگزار شد، اظهار داشت: کمیته‌های مختلفی از جمله کمیته داوران، مربیان و پیشکسوتان در هیئت کاراته کردستان فعالیت دارند و انتظار می رود که اقدامات کمیته های زیرمجموعه زمینه را برای پیشرفت بیش از پیش این رشته ورزشی فراهم کند.

وی افزود: در حال حاضر سه کمیته‌ روستایی عشایری، استعدادیابی و ورزش‌های همگانی نیز به این هئیت اضافه شده است و باید با برنامه ریزی از ظرفیت های ایجاد شده در این بخش نیز به خوبی بهره برداری کرد.

رئیس هیئت کاراته استان کردستان آمار ورزشکاران حرفه‌ای رشته کاراته را پنج هزار و 500 نفر اعلام کرد و یادآور شد: این تعداد در سه سبک کنترلی، آزاد آقایان و بانوان فعالیت دارند.

سوداگری به رشد سه هزار نفری این آمار از سال 88 تاکنون اشاره کرد و گفت: در این مدت 25 نفر از ورزشکاران استان در دوبخش زنان و مردان به اردوهای ملی دعوت شده‌ اند و در کنار این مهم ورزشکاران کردستانی همواره در مسابقات ملی و بین المللی افتخارات بسیار خوبی را برای استان کسب کرده اند.

وی با تاکید بر افتخارات و عناوین کسب شده در این رشته ورزشی توسط کاراته‌ کاهای کردستانی حمایت‌های بیشتر مسئولین را در این خصوص خواستار شد.