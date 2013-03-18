کاهش هفت درصدی ترانزیت خارجی گمرک مرزی اینچه برون

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 303 دستگاه کامیون به وزن 54 میلیون و 103 هزار و 898 کیلوگرم و ارزش بیش از سه هزار و 849 میلیارد ریال از گمرک مرزی اینچه برون تحت رویه ترانزیت خارجی تردد داشته اند.

وی اظهار داشت: این آمار از نظر ارزش ریابی و تعداد دستگاه نسبت به 11 ماه سال قبل 9 درصد افزایش و شش درصد کاهش را نشان می دهد.

شهریاری گفت: همچنین رد 11 ماه سالجاری 636 دستگاه کامیون به وزن خالص 12 میلیون و 594 هزار و 399 کیلوگرم تحت حمایت کارنه تیر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشتند.

مدیرکل گمرکات گلستان گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد دستگاه 35 درصد کاهش و از نظر وزن یک درصد افزایش را نشان می دهد.