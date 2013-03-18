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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۱

شهریاری با مهر عنوان کرد:

کاهش هفت درصدی ترانزیت خارجی گمرک مرزی اینچه برون

کاهش هفت درصدی ترانزیت خارجی گمرک مرزی اینچه برون

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات گلستان گفت: میزان ترانزیت خارجی در 11 ماه سالجاری در گمرک مرزی اینچه برون نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن هفت درصد کاهش داشته است.

شهریار شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 303 دستگاه کامیون به وزن 54 میلیون و 103 هزار و 898 کیلوگرم و ارزش بیش از سه هزار و 849 میلیارد ریال از گمرک مرزی اینچه برون تحت رویه ترانزیت خارجی تردد داشته اند.

وی اظهار داشت: این آمار از نظر ارزش ریابی و تعداد دستگاه نسبت به 11 ماه سال قبل 9 درصد افزایش و شش درصد کاهش را نشان می دهد.
 
شهریاری گفت: همچنین رد 11 ماه سالجاری 636 دستگاه کامیون به وزن خالص 12 میلیون و 594 هزار و 399 کیلوگرم تحت حمایت کارنه تیر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشتند.
 
مدیرکل گمرکات گلستان گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد دستگاه 35 درصد کاهش و از نظر وزن یک درصد افزایش را نشان می دهد.
کد مطلب 2020768

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