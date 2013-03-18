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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

180 گفتمان ديني در استان سمنان برگزار شد

180 گفتمان ديني در استان سمنان برگزار شد

شاهرود-خبرگزاری مهر: مجري طرح گفتمان هاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان از برگزاري 180 گفتمان ديني طي سال جاري در اين استان خبر داد و تصریح کرد: بومی سازی موضوعات این گفتمان ها مورد توجه ویژه بود.

حجت الاسلام مهدي ابوالقاسمي در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر برگزاري 180 گفتمان ديني طي سالجاري در اين استان افزود: اين تعداد گفتمان در مدارس، دانشگاه ها و مساجد اين استان برگزار شد.

وي ضمن بیان اینکه بحث گفتمان سازی در دستور کار برنامه های امسال این اداره کل بود اظهار داشت: این امر در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شد.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، تبيين ضرورت ولايت فقيه، پيشگيري از مصرف مواد مخدر، ترک محرمات، انديشه هاي امام خميني(ره) و بيانات مقام معظم رهبري، وحدت و همدلي، عفاف و حجاب، تکريم زن در جامعه اسلامي و اهميت تشکيل خانواده و زشتي طلاق را از جمله موضوعات گفتمان هاي ديني برگزار شده طي سالجاري در استان سمنان برشمرد.

ابوالقاسمي ضمن تاکيد بر  اهميت گفتمان هاي ديني در جامعه افزود: گفتمان ديني ريشه تاريخي داشته و در قرآن از آن به وضوح در شيوه رسالت انبياء تبيين شده است.

وی اظهار داشت: وقتي در زندگي پيامبران الهي مطالعه مي کنيم مي بينيم آنان همواره براي هدايت و ارشاد جوامع بشري از شيوه هاي مختلف تربيتي خصوصا گفتمان و پرسمان استفاده کرده و  پاسخگوي سئوالات و شبهات فکري و اعتقادي جامعه بوده اند.

مجري طرح گفتمان هاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان افزود: وقتي در قرآن روش تبليغ حضرت ابراهيم(ع) را مطالعه مي کنيم به اين نکته مهم پي مي بريم که  ايشان  براي انتقال مفاهيم ديني و اخلاقي ابتدا به ايجاد انگيزه در مخاطبان پرداخته و سپس سوالاتي را پيرامون موضوع به اذهان مخاطبان القاء کرده و خود پاسخگوی تمامي سوالات و شبهات آنها بوده اند.

ابوالقاسمي در پايان گفت: گفتمان هاي ديني طي سالجاري در استان سمنان پيرامون موضوعات کاربردي و بصيرت زايي با حضور پر رنگ مخاطبان برگزار شده است.

کد مطلب 2020770

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