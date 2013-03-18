180 گفتمان ديني در استان سمنان برگزار شد

حجت الاسلام مهدي ابوالقاسمي در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر برگزاري 180 گفتمان ديني طي سالجاري در اين استان افزود: اين تعداد گفتمان در مدارس، دانشگاه ها و مساجد اين استان برگزار شد.

وي ضمن بیان اینکه بحث گفتمان سازی در دستور کار برنامه های امسال این اداره کل بود اظهار داشت: این امر در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری انجام شد.

کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان، تبيين ضرورت ولايت فقيه، پيشگيري از مصرف مواد مخدر، ترک محرمات، انديشه هاي امام خميني(ره) و بيانات مقام معظم رهبري، وحدت و همدلي، عفاف و حجاب، تکريم زن در جامعه اسلامي و اهميت تشکيل خانواده و زشتي طلاق را از جمله موضوعات گفتمان هاي ديني برگزار شده طي سالجاري در استان سمنان برشمرد.

ابوالقاسمي ضمن تاکيد بر اهميت گفتمان هاي ديني در جامعه افزود: گفتمان ديني ريشه تاريخي داشته و در قرآن از آن به وضوح در شيوه رسالت انبياء تبيين شده است.

وی اظهار داشت: وقتي در زندگي پيامبران الهي مطالعه مي کنيم مي بينيم آنان همواره براي هدايت و ارشاد جوامع بشري از شيوه هاي مختلف تربيتي خصوصا گفتمان و پرسمان استفاده کرده و پاسخگوي سئوالات و شبهات فکري و اعتقادي جامعه بوده اند.

مجري طرح گفتمان هاي ديني اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان افزود: وقتي در قرآن روش تبليغ حضرت ابراهيم(ع) را مطالعه مي کنيم به اين نکته مهم پي مي بريم که ايشان براي انتقال مفاهيم ديني و اخلاقي ابتدا به ايجاد انگيزه در مخاطبان پرداخته و سپس سوالاتي را پيرامون موضوع به اذهان مخاطبان القاء کرده و خود پاسخگوی تمامي سوالات و شبهات آنها بوده اند.

ابوالقاسمي در پايان گفت: گفتمان هاي ديني طي سالجاري در استان سمنان پيرامون موضوعات کاربردي و بصيرت زايي با حضور پر رنگ مخاطبان برگزار شده است.