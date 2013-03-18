اولاند، مهمانی ناخوشایند برای مرکل/اختلافات عمیق پاریس-برلین درچگونگی حل بحران

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی با اشاره به دیدار امروز رئیس جمهوری فرانسه و صدر اعظم آلمان در برلین نوشت: حدود ده ماه است که "فرانسوا اولاند"، رئیس جمهوری فرانسه است و واقعا امور به خوبی پیش نمی رود. میزان محبوبیت اولاند مرتب رو به کاهش است و گاهی به پایین ترین حالت آن رسیده است. اولاند هنوز در این دوره زمانی نسبت به سارکوزی در وضعیت بسیار بدتری قرار دارد.



حالا رئیس جمهوری فرانسه که در عرصه سیاست داخلی در وضع بسیار بدی قرار دارد برای دیدار با صدر اعظم آلمان عازم این کشور می شود. خبرهایی که ماههای گذشته منتشر می شد حاکی از آن است که آنجلا مرکل اشتیاقی به این دیدار ندارد. بدهیهای دولت فرانسه مرتبا رو به افزایش است. پاریس مسئول این بدهیها و کسری بودجه در کشورش را در دولت آلمان می بیند.



اشپیگل در ادامه نوشت: اولاند که امروز در برلین با مرکل و رئیس کمیسیون اروپایی و رهبران تجاری بلند پایه از سراسر اروپا دیدار می کند در موقعیت ناخوشایندی قرار دارد.



رئیس بانک مرکزی آلمان اعلام کرده است که این طور به نظر نمی رسد که روند اصلاحات در فرانسه جریان دارد.



رئیس حزب دموکرات آزاد آلمان نیز ایده های فاجعه بار حزب سوسیال دموکرات این کشور را که می خواهد مدل فرانسه را در حل بحران در پیش گیرد مسخره می کند و بر این عقیده است که چنین روندی،بیکاری،بدهی های بیشتر و رشد اقتصادی صفر را به دنبال دارد.



اشپیگل در بخش دیگری از این مطلب نوشت: رئیس جمهوری فرانسه می خواهد بر خلاف خواست آلمان مبنی بر در پیش گرفتن سیاستهای ریاضتی، بسته رشد اقتصادی را دنبال کند.



مرکل و اولاند مانند گذشته در این باره که با کدام ابزار، صرفه جویی بیشتر یا خرج کردن بیشتر باید بر بحران غلبه کرد با هم اختلاف نظر دارند. در مناقشات برای بهبود اوضاع اقتصادی اختلاف نظرهای عمیقی نهفته است.



به گفته یک کارشناس سیاست خارجی در پاریس، مناقشات بین پاریس-لندن در این باره یک مبارزه انتخاباتی اقتصادی است. برلین بر سه راهکار همزمان رشد،اصلاح ساختاری و احیای اوضاع مالی عمومی برای خروج اتحادیه از بحران تاکید دارد. پاریس می خواهد با حمایتهای دولتی، با بیکاری مبارزه کند، قبل از اینکه سیاستهای ریاضتی به کشتارهای اجتماعی و ریختن فرانسویان ناراضی به خیابانها منجر شود.



در بخش پایانی این مطلب آمده است که حالا اولاند به شدت تحت فشار دنبال کردن سیاستهای ریاضتی است. به گفته یکی از نمایندگان حزب سوسیالیست فرانسه، اولاند در معرض خطر از دست دادن حامیان هم حزبی خود قرار دارد.