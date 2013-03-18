به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس دستور معاونت اداری و مالی سازمان تأمین‌اجتماعی و با توجه به افزایش تعرفه‌ها و مشکلات ناشی از پرداخت هزینه خسارات متفرقه از طریق صدور چک و به منظور اعمال رویه یکسان در پرداخت‌ها و تسریع در انجام امور بیمه‌شدگان، تمامی دفاتر اسنادپزشکی می‌توانند هزینه خسارت متفرقه را بنا بر سقف یک‌میلیون ریال به صورت نقدی پرداخت کنند.

همچنین خسارت متفرقه، پرداخت هزینه درمانی براساس تعرفه دولتی به آن دسته از بیمه‌شدگانی است که به مراکز غیرطرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه می‌کنند و بر این اساس، خسارات متفرقه به تمامی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و افراد تحت‌تکفل آنان پرداخت می‌شود و هر بار که بیمار در مرکزی بستری شود، می‌تواند از خسارات غیرمتفرقه بهره‌مند شود.

پیش از این مبلغ خسارات متفرقه که به صورت نقدی پرداخت می‌شد تا سقف 300 هزار ریال بود که به منظور تسریع در امور بیمه‌شدگان به یک میلیون ریال افزایش پیدا کرد.

