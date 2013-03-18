6 کارگاه آموزشي در بيارجمند برگزار شد

حجت الاسلام اسماعيل عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر برگزاري شش کارگاه آموزشي در راستای ارتقاء شاخص های فرهنگی طی اسفندماه جاري در بيارجمند افزود: "عفاف وحجاب"، "سبک زندگي اسلامي" و "مواد مخدر" بوده است.

وي تصريح کرد: دو گفتمان ديني ویژه با موضوعات عفاف و حجاب و بصيرت، اسفندماه جاري در بيارجمند برگزار شد.

مسئول کانون فرهنگي تبليغي بيارجمند اظهار داشت: کارگاه ها و گفتمان هاي ديني با هدف تشريح احکام اسلام، تقويت بنيه ديني جوانان و رفع شبهات فکري و ايجاد فضاي مناسب و امن جهت طرح پرسش هاي مخاطبان برگزار مي شود.

عباس نژاد افزود: بيشترين جامعه هدف در بحث برگزاري گفتمان هاي ديني را دانش آموزان، دانش جويان و هيئت هاي مذهبي تشکيل مي دهند.

وي در خاتمه ضمن تشريح سرفصل‌هاي تدوين شده براي برگزاري گفتمان‌هاي ديني افزود: تبيين ولايت فقيه، پيشگيري از مصرف مواد مخدر، عفاف و حجاب، و بصيرت افزايي از جمله اين سرفصل ها هستند.