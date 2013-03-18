مسئولان مشكلات بخش مركزي يزد را برطرف كنند/ اتباع بيگانه و مشكلات بهداشتي مردم را درگير كرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد كاظم مدرسي در مراسم تجليل از شوراهاي روستايي برتر شهرستان يزد با بيان اينكه از حق در فرهنگ ديني به حق الله و حق الناس ياد مي شود، اظهار داشت: هر يك از مسئولان به سهم خود بايد در خصوص حقوق فرهنگي، معنوي، عمومي، مالي و ... مردم به نحو شايسته عمل كند.

امام جمعه بخش مركزي با تأكيد به اينكه مردم به عنوان پشتوانه اصلي انقلاب ونظام جمهوري اسلامي هستند، عنوان كرد: خدمت به مردم در نظام اسلامي از نعمات است كه خداوند به مسئولين ارزاني داشته و از اجر و ثوابي قابل توجهي برخوردار است.

وي در ادامه جمعيت زياد، گستردگي منطقه، پتانسيل هاي مناسب در زمينه كشاورزي و توليدي را از مهم ويژگي هاي بخش مركزي دانست.

مدرسي با اشاره به وجود اتباع بيگانه غير مجاز و متخلف، آلودگي هاي زيست محيطي برخي واحدها، مشكلات بهداشتي و ... اظهار داشت : مردم در روستاهاي بخش مركزي چند سالي است كه با اين مشكلات دست و پنجه نرم مي كنند كه بايد مسئولان هر چه سريعتر در جهت رفع آنها تلاش كنند.

امام جمعه بخش مركزي گفت: با پيگيريهاي صورت گرفته مردم، اعضاي شوراهاي اسلامي بخش ، دهياران در چند سال گذشته شاهد به افتتاح پررژه هاي مختلف در حوزه هاي عمراني ، آموزشي، كشاورزي، توليدي و ... بوده ايم.

مدرسي با اعلام اينكه در آستانه عيد نوروز قرار داريم و هر ساله مسافران قابل توجهي جهت بازديد از بناهاي تاريخي روستاهاي بخش مركزي به اين منطقه سفر مي كنند، بيان كرد: بايد همه افراد مسئول در بخش آماده پذيرايي شايسته از مسافران نوروزي باشند.

امام جمعه بخش مركزي با تقدير از اعضاي شوراي هاي اسلامي بخش مركزي گفت: بايد تلاش كنيم مردم در انتخابات آينده نيز به مانند گذشته حضور فعال و باشكوهي داشته باشند.