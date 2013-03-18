  1. حوزه و دانشگاه
۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۵۵

دستاوردهای مربوط به امور نخبگان

شناسایی و حمایت از 11 هزار نخبه/ کاهش خروج المپیادی ها از کشور

شناسایی و حمایت از 11 هزار نخبه/ کاهش خروج المپیادی ها از کشور

کاهش روند خروج دارندگان مدال المپیادهای معتبر علمی از کشور از 36 درصد به 23 درصد، کاهش روند خروج نفرات برتر آزمون سراسری ورود به دانشگاهها از 33 درصد به 17 درصد شناسایی و نیز هدایت و حمایت از 11 هزار و 226 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر کشور از جمله دستاوردهای مربوط به امور نخبگان در سال جاری بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت با تشریح دستاوردهای یکساله بخش علم و فناوری کشور، تصویب "سند راهبردی کشور در امور نخبگان" و "مصوبه راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر" در شورای عالی انقلاب فرهنگی را از جمله مهمترین دستاوردهای این بخش در امور نخبگان اعلام کرد.

براین اساس تصویب" آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی" در هیات دولت و حدود 40 آیین نامه مختلف ویژه نخبگان و استعدادهای برتر در هیات امنا، کمیسیون دائمی هیات امنا و شورای معاونان بنیاد ملی نخبگان از دیگر دستاوردهای مهم محسوب می شود.

شناسایی، هدایت و حمایت از 11 هزار و 226 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر کشور، کاهش روند خروج دارندگان مدال المپیادهای معتبر علمی(ملی و بین المللی) از کشور از 36درصد به 23 درصد و کاهش روند خروج نفرات برتر آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها از 33 درصد به 17 درصد و نیز اجرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموزی (شهاب) در 7 استان با همکاری وزارت آموزش و پرورش از نتایج موفقیت آمیز تلاش های بخش علم و فناوری کشور به حساب می آید.

در این راستا می توان از برگزاری 39 دوره جشنواره نوآوری و شکوفایی در سطح ملی، منطقه ای و استانی با حضور مخترعان و نوآوران ( با رویکرد تجاری سازی اختراعات) و بررسی علمی 9289 اختراع و حمایت مادی از 1900 اختراع، راه اندازی و فعالیت بنیادهای نخبگان استانی در 30 استان کشور و نیز برگزاری شش همایش ملی سالانه با حضور بیش از یک هزار نخبه جوان نام برد.

اعزام 1643 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر به سفر معنوی حج عمره طی 8 دوره، 485 نفر به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس در قالب اردوهای راهیان نور، 95 نفر به مناطق محروم در قالب اردوهای جهادی و 1081 نفر به اردوهای علمی، فرهنگی و صنعتی،معرفی 2 هزار و 408 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات ساخت و خرید مسکن و در نهایت اعطای تسهیلات نظام وظیفه به 4325 نفر، کمک هزینه تحصیلی به 4620 نفر و نیز تسهیلات ویژه محققان جوان دوره های پسا دکتری به 54 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر از دیگر دستاوردهای بخش علم و فناوری کشور در حوزه مربوط به امور نخبگان محسوب می شود.

کد مطلب 2020780

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