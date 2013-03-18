شناسایی و حمایت از 11 هزار نخبه/ کاهش خروج المپیادی ها از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت با تشریح دستاوردهای یکساله بخش علم و فناوری کشور، تصویب "سند راهبردی کشور در امور نخبگان" و "مصوبه راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر" در شورای عالی انقلاب فرهنگی را از جمله مهمترین دستاوردهای این بخش در امور نخبگان اعلام کرد.

براین اساس تصویب" آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی" در هیات دولت و حدود 40 آیین نامه مختلف ویژه نخبگان و استعدادهای برتر در هیات امنا، کمیسیون دائمی هیات امنا و شورای معاونان بنیاد ملی نخبگان از دیگر دستاوردهای مهم محسوب می شود.

شناسایی، هدایت و حمایت از 11 هزار و 226 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر کشور، کاهش روند خروج دارندگان مدال المپیادهای معتبر علمی(ملی و بین المللی) از کشور از 36درصد به 23 درصد و کاهش روند خروج نفرات برتر آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها از 33 درصد به 17 درصد و نیز اجرای طرح شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموزی (شهاب) در 7 استان با همکاری وزارت آموزش و پرورش از نتایج موفقیت آمیز تلاش های بخش علم و فناوری کشور به حساب می آید.

در این راستا می توان از برگزاری 39 دوره جشنواره نوآوری و شکوفایی در سطح ملی، منطقه ای و استانی با حضور مخترعان و نوآوران ( با رویکرد تجاری سازی اختراعات) و بررسی علمی 9289 اختراع و حمایت مادی از 1900 اختراع، راه اندازی و فعالیت بنیادهای نخبگان استانی در 30 استان کشور و نیز برگزاری شش همایش ملی سالانه با حضور بیش از یک هزار نخبه جوان نام برد.

اعزام 1643 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر به سفر معنوی حج عمره طی 8 دوره، 485 نفر به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس در قالب اردوهای راهیان نور، 95 نفر به مناطق محروم در قالب اردوهای جهادی و 1081 نفر به اردوهای علمی، فرهنگی و صنعتی،معرفی 2 هزار و 408 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر به بانکهای عامل برای دریافت تسهیلات ساخت و خرید مسکن و در نهایت اعطای تسهیلات نظام وظیفه به 4325 نفر، کمک هزینه تحصیلی به 4620 نفر و نیز تسهیلات ویژه محققان جوان دوره های پسا دکتری به 54 نفر از نخبگان و استعدادهای برتر از دیگر دستاوردهای بخش علم و فناوری کشور در حوزه مربوط به امور نخبگان محسوب می شود.