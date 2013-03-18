جمع آوری معتادین و متکدیان شهر شیراز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرین کلاه ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح ستاد تسهیلات نوروزی شیراز با اشاره به آغاز طرح های امنیتی و اجتماعی در شیراز، گفت: با برنامه ریزهای انجام شده از امروز معتادین و متکدیان سطح شهر شیراز جمع آوری می شوند و معتادین پر خطر به کمپ سلامی انتقال می یابند.

وی ادامه داد: توسعه امنیت و ایجاد فضای شاد برای مردم و میهمانان نوروزی حاضر در شیراز یک اولویت است که در این راستا برنامه های مختلفی از امروز در سطح شهر شیراز اجرایی می شود.

فرماندار شیراز در خصوص وضعیت نظارت بر بازار شیراز در ایام تعطیلات نوروزی نیز یادآور شد: در این مدت 108 بازرس وضعیت نرخ در بازار شیراز را تحت کنترل دارند که در این میان 940 واحد صنفی نیز اقدام به ایجاد فروش ویژه کرده اند.

زرین کلاه ادامه داد: دو نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و 21 بازارچه شهرداری شیراز در راستای ارایه اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم فعال هستند.

وی تصریح کرد: 72 درمانگاه، 33 بیمارستان،59 داروخانه شبانه روزی، 30 پایگاه اورژانس، 50 مرکز واکسیناسیون، 17 پایگاه آتش نشانی و پنج پست هلال احمر در این مدت آماده خدمات رسانی به میهمانان نوروزی هستند.

فرماندار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در 10 نقطه شهر شیراز مراسم تحویل سال را اجرایی خواهیم کرد، یادآور شد: از جمله مشکلات سال گذشته در زمان تحویل سال شلوغی بیش از اندازه حرم مطهر شاهچراغ(ع) بود که برای جلوگیری از بروز مشکلات برای مسافرین و شهروندان شیراز در سال جاری 10 نقطه از شهر شیراز و امام زادگان این شهر مراسم تحویل سال انجام می شود.