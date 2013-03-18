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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

حجت الاسلام صفی یاری در گفتگو با مهر:

ضرورت توجه به ايام فاطميه در تعطيلات نوروز/ انتقاد از لغو تعطیلی روز تاسوعا

ضرورت توجه به ايام فاطميه در تعطيلات نوروز/ انتقاد از لغو تعطیلی روز تاسوعا

سنندج - خبرگزاری مهر: مديرکل تبليغات اسلامي استان کردستان بر ضرورت توجه به ايام فاطميه در تعطيلات نوروز در اين استان تاکيد کرد.

حجت الاسلام مسعود صفي ياري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نشست ستاد شئون مناسبت های استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به اينکه تعطيلات امسال مقارن است با ايام فاطميه اول، پس ضروري است با اطلاع رساني و تبليغات بجا و به موقع ضرورت حفظ پاسداشت فاطمه زهرا (س) يادآوري شود.
 
وي توجه رسانه ملي که بيشترين کانون تمرکز و توجه مردم براي گذراندن اوقات فراغت در ايام نوروز است به حفظ شان فاطميه را ضروري دانست و افزود: تبيين شخصيت اين بانوي مجلله و نشان دادن زواياي پنهاني از زندگاني دردانه رسول اکرم (ص) به همه اقشار رسالتي است که همه ما به نوعي بر عهده داريم.
 
مديرکل تبليغات اسلامي کردستان ادامه داد: ايام فاطميه بستر مناسبي است براي ترسيم شان و شخصيت والاي ايشان که بسيار مهمتر از نشان دادن مظلوميتشان است.
 
حجت الاسلام صفي ياري یادآور شد: به حول و قوه الهي نبايد گذاشت فراغت و سنت هاي نوروز ذره اي از اهميت ايام فاطميه بکاهد و انتظار می رود که در این زمینه همه ما به بهترین شکل ممکن وظایف خود را اجرایی و عملی کنیم.
 
انتقاد ستاد ساماندهي شئون مناسبت‌هاي مذهبي کردستان از طرح لغو تعطيلي روز تاسوعا
 
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ستاد ساماندهي شئون مناسبت هاي فرهنگي استان کردستان از لغو طرح تعطيلي روز تاسوعا انتقاد کردند و این انتقاد و اعراض نیز به صورت رسمی به مسئولان استانی و کشور اعلام شد.
 
مديرکل تبليغات اسلامي کردستان گفت: در راستاي برگزاري چهل و هشتمين جلسه ستاد شئون استان اعضاي اين جلسه با اتکا به آرا، مخالفت خود را با طرح لغو تعطيلي روز تاسوعا اعلام کردند و انتظار می رود که مسئولان و متولیان این حوزه نسبت به رسیدگی به اعتراض های صورت گرفته اقدام مناسبی را عملی کنند.
 
حجت الاسلام صفي ياري افزود: تاسوعا مقدمه اي براي حضور مردم در روز عاشورا است و عاشورا بي شک بزرگترين حماسه تاريخ است، پس در راستاي حفظ اصول و به احترام فرهنگ عاشورا باید نسبت به این مناسبت مهم اسلامی و دینی با حساسیت و دقت بیشتری توجه شود.
 
کد مطلب 2020782

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