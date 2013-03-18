ضرورت توجه به ايام فاطميه در تعطيلات نوروز/ انتقاد از لغو تعطیلی روز تاسوعا

حجت الاسلام مسعود صفي ياري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نشست ستاد شئون مناسبت های استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به اينکه تعطيلات امسال مقارن است با ايام فاطميه اول، پس ضروري است با اطلاع رساني و تبليغات بجا و به موقع ضرورت حفظ پاسداشت فاطمه زهرا (س) يادآوري شود.

وي توجه رسانه ملي که بيشترين کانون تمرکز و توجه مردم براي گذراندن اوقات فراغت در ايام نوروز است به حفظ شان فاطميه را ضروري دانست و افزود: تبيين شخصيت اين بانوي مجلله و نشان دادن زواياي پنهاني از زندگاني دردانه رسول اکرم (ص) به همه اقشار رسالتي است که همه ما به نوعي بر عهده داريم.

مديرکل تبليغات اسلامي کردستان ادامه داد: ايام فاطميه بستر مناسبي است براي ترسيم شان و شخصيت والاي ايشان که بسيار مهمتر از نشان دادن مظلوميتشان است.

حجت الاسلام صفي ياري یادآور شد: به حول و قوه الهي نبايد گذاشت فراغت و سنت هاي نوروز ذره اي از اهميت ايام فاطميه بکاهد و انتظار می رود که در این زمینه همه ما به بهترین شکل ممکن وظایف خود را اجرایی و عملی کنیم.

انتقاد ستاد ساماندهي شئون مناسبت‌هاي مذهبي کردستان از طرح لغو تعطيلي روز تاسوعا

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ستاد ساماندهي شئون مناسبت هاي فرهنگي استان کردستان از لغو طرح تعطيلي روز تاسوعا انتقاد کردند و این انتقاد و اعراض نیز به صورت رسمی به مسئولان استانی و کشور اعلام شد.

مديرکل تبليغات اسلامي کردستان گفت: در راستاي برگزاري چهل و هشتمين جلسه ستاد شئون استان اعضاي اين جلسه با اتکا به آرا، مخالفت خود را با طرح لغو تعطيلي روز تاسوعا اعلام کردند و انتظار می رود که مسئولان و متولیان این حوزه نسبت به رسیدگی به اعتراض های صورت گرفته اقدام مناسبی را عملی کنند.

حجت الاسلام صفي ياري افزود: تاسوعا مقدمه اي براي حضور مردم در روز عاشورا است و عاشورا بي شک بزرگترين حماسه تاريخ است، پس در راستاي حفظ اصول و به احترام فرهنگ عاشورا باید نسبت به این مناسبت مهم اسلامی و دینی با حساسیت و دقت بیشتری توجه شود.