110 میلیارد ریال تسهیلات توسعه بخش کشاورزی در کامیاران پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عسکر روحانی اظهار داشت: این میزان تسهیلات توسط بانک کشاورزی شعبه مرکزی کامیاران و موچش پرداخت شده است.

وی همچنین از تصویب 14 طرح توسعه کشاورزی در آخرین و هجدهمین جلسه ستاد توسعه کشاورزی با اعتبار 13 میلیارد و 467 میلیون ریال خبرداد.

فرماندار کامیاران افزود: این 14 طرح در زمینه دام و طیور بوده که در راستای دریافت تسهیلات به بانک های عامل به زودی معرفی می شوند.

روحانی ادامه داد: طی سال 91 تصمیم های خوبی در زمینه توسعه بخش کشاورزی و پرداخت تسهیلات بر اساس کار کارشناسی و برنامه ریزی شده گرفته شده است که انتظار می رود در سال آینده نیز با تلاش بیشتر در راستای ارتقاء و توسعه این بخش کوشش شود.

دبیر ستاد توسعه و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کامیاران نیز در این جلسه بیان کرد: در سال 91 بیش از سه هزار و 500 درخواست توسط 14 کارشناس حوزه های مختلف جهاد کشاورزی بررسی شده است.

تیمور رضایی یادآور شد: سعی و تلاش ما این بوده که بتوانیم بیشترین منافع در زمینه های تولید، اشتغال و بهره وری را فراهم سازیم و بر همین اساس برای کشاورزان 50 دوره مختلف آموزشی برابر هزار و 500 ساعت در زمینه های مختلف برگزار شده است.

وی در خصوص بررسی پرونده های طرح توسعه گفت: در طول سال 91 بیش از پنج هزار ساعت نفر کار برای تکمیل، بررسی، ارائه در ستاد و معرفی به بانک انجام شده و تنها دو هزار و 100 طرح شرایط تصویب را پیدا کردند.

تشکیل 11 اکیپ نظارت بهداشت محیط ویژه نوروز در کامیاران

فرماندار کامیاران در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل 11 اکیپ ثابت و سیار نظارت بهداشت محیط در کامیاران خبرداد.

روحانی افزود: این اکیپ ها با همکاری و مشارکت سایر دستگاه ها به مدت 45 روز به صورت شبانه روزی بر امکان مختلف تهیه و توزیع مواد غذایی نظارت ویژه خواهند داشت.

وی با تاکید لازم مبنی بر جمع آوری فروشندگان دوره گرد خواستار برخورد با کسانی شد که با توزیع مواد غذایی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته سلامت شهروندان را به خطر می اندازند.

فرماندار کامیاران اظهار داشت: در گذشته به دلیل عدم رعایت استانداردها متأسفانه مشکلات زیادی در مقوله های مختلف بهداشتی باعث نگرانی شده است که در این خصوص باید دقت شود قصور گذشته تکرار نشود.

روحانی با توجه به آغاز تعطیلات و حضور میهمانان نوروزی در شهرستان حضور و همراهی 24 ساعته مسئولان در کنار اکیپ های تشکیل شده نظارتی را به منظور جلب رضایت و کاهش نارسائی ها لازم دانست و ادامه داد: با اجرای خوب برنامه های تدارک دیده شده خاطرات ماندگاری در ذهن مسافران ایجاد کرد.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان کامیاران نیز در این جلسه از تشکیل کشیک های شبانه روزی خبرداد و گفت: حفظ سلامت مسافران در کنار شهروندان و ارائه خدمات به آنان از اولویت های کاری مراکز بهداشتی و درمانی خواهد بود هر چند همراهی سایر دستگاه ها می تواند ما را به هدف خواسته شده برساند.

فارس مظفری افزود: به منظور اتفاقات احتمالی و ارائه خدمات درمانی به موقع به مسافران و شهروندان دو مرکز فوریت های پزشکی ثابت و سایر، اورژانس بیمارستان، یک درمانگاه و دو داروخانه به صورت شبانه روز فعال خواهند بود.