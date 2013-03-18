آمادگي 26 تيم خودرويي و 20 تيم موتور سوار براي نظارت بر ترافيك يزد در ايام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اردوان قاسمي در نشستي خبري اظهار داشت: با توجه به حجم سفرها و پيش بيني افزايش مسافران نوروزي به استان يزد، 26 تيم خودرويي و 21 تيم موتور سوار، 50 پاس پياده و 10 كنترل نامحسوس بر روند ترافيكي شهر يزد نظارت دارند.

وي افزود: با توجه به تاكيدات اخير مقام معظم رهبري مبني بر كاهش سوانح جاده اي در طول سفرهاي نوروزي، يادآور شد: در بحث نوروز 92 راهنمايي و رانندگي استان يزد طرح نوروزي خود را از 26 اسفند ماه شروع كرده و براي مردم خدمت رساني مي كند.

يك طرفه شدن خيابان قيام از امشب/ شدت كنترل بر خيابان قيام و ميدان شهدا

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود گفت: از امشب با تشديد نظارت بر روند ترافيك، خيابان قيام به دليل كم عرض بودن اين خيابان تا امتداد ميدان شهدا و چهارراه بعثت يك طرفه خواهد شد.

وي يادآور شد: همچنين در مسير مسجد جامع كبير يزد هم با توجه به ظرفيت وسائط نقليه در ابتداي اين خيابان كنترل جدي خواهد شد.

70 درصد معضل ترافيك استان در خود شهر يزد اتفاق مي افتد

قاسمي ادامه داد: طبق آمارها بيشترين معضلات ترافيكي استان مربوط به شهر يزد است و بيشترين حوادث ترافيكي مربوط به خيابان مطهري، انقلاب و آيت الله كاشاني و ميادين فقيه خراساني، نواب صفوي، بلوار دهه فجر و مدرس صورت مي گيرد.

وي اظهارداشت: بايد در ايام نوروز با افزايش نيروها و افزايش تيم پاس پياده در سطح اين ميادين بر روند ترافيك و تردد هموطنان كنترل و نظارت صورت گيرد.

50 درصد متوفيان حوادث رانندگي موتورسواران هستند/ 36 درصد متوفيان عابران پياده

قاسمي افزود: طبق آمارهاي سال 91 در استان يزد بيشترين آمار متوفيان حوادث رانندگي موتورسوران با 48 درصد كل متوفيان و عابران پياده با 36 درصد در رده بعدي قرار دارند.

وي گفت: بيشترين نوع حادثه رعدم رعايت حق تقدم است كه 20 درصد از عوامل تصادفات را تشكيل مي دهد.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان يزد گفت: براي پرسنل راهنمايي و رانندگي مشكل ترين برخورد، برخورد با موتورسوران متخلف استان است كه در اين اتباط حتي بعضا اين پرسنل مجروح و دچار معلوليت شدند.

وي افزود: در بهمن ماه سال جاري هفت كشته در سطح شهر يزد به دليل سرعت غير مجاز و عدم توجه به سرعت مجاز در استان يزد داشته ايم كه به نظر مي رسد نياز به فرهنگ سازي بيشتر در زمينه رانندگي داريم.

قاسمي يادآور شد: طبق آمار سازمان پزشكي قانوني كشور، در طول سال 91 در استان يزد 35 درصد كاهش تلفات در حوادث رانندگي داشتيم.



