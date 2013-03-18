"خانواده خراسانی" از دیدنیهای استان خراسان رضوی می گویند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين مستند در 26 قسمت 30 دقیقه ای تهيه شده است كه در آن آقای خراسانی تصمیم می گیرد به اتفاق خانواده اش "پدر، همسر و 3 فرزندش به نام های نگار، نوید و بهار" برای مسافرت تابستان خود به شهرهای استان خراسان رضوی سفر کنند.

این خانواده در سفر خود، ضمن بازدید از ابنیه تاریخی و اماکن تفریحی و گردشگری، با آداب و رسوم مردم استان خراسان رضوی آشنا می شوند.

خانواده خراسانی پس از خروج از مشهد از شهرستان های استان خراسان رضوی چناران، قوچان، درگز، کلات، سرخس، فریمان، تربت جام ، تربت حیدریه، باخرز، تایباد، خواف، گناباد، بجستان، محولات، کاشمر، بردسکن، سبزوار و نیشابور یکی پس از دیگری عبور کرده و با دیدنی های این مناطق آشنا می شوند.

در این شهرها با عشایر، آئین های عروسی، رقص های محلی، پارک ملی تندوره، ابنیه تاریخی شهر کلات، دریاچه بزنگان، رباط شرف، سد دوستی ،مقبره های متبرک استان، میل ایاز و فیروز آباد، بند معروف فریمان، منزل و موزه استاد مطهری، مدرسه غیاثیه خرگرد، آس بادهای نشتیفان، قنات قصبه، مرکز سفالگری مند گناباد، محصولات کشاورزی منطقه مانند پسته محولات، مراکز کشت دیم بادام کوهسرخ، انگور خلیل آباد و آلوی خرو، میل فیروزآباد، ابنیه تاریخی، کاروانسراهای قدیمی، آرامگاه خیام و عطار و آبشارهای منطقه آشنا می شوند.

گفتنی است، در قسمت اول این برنامه، استان خراسان رضوی به طور کامل و سپس در هر قسمت از این مستند، شهرستان مورد نظر به منظور آشنایی بیننده از جاذبه های صنعتی و توریستی معرفی می شود.

بازیگران این مستند علی اکبر اکبری، مسعود رحمانی، نجمه رهنما، نوید سلیم، فاطمه سجادیان و دلارام کاظم نژاد است.

نویسنده و کارگردان و تهیه کننده آن عباس مهاجران و تیتراژ انیمیشن آن توسط حبیبه یوسفی و مهتدی ناظمی ساخته شده است و تصویر بردار ی آن از حبیب مهاجران است، طرح اولیه این مستند نیز از سعیده خادم زاده بوده است.

گفتنی است، این مستند بزودی از شبکه استانی سیمای خراسان رضوی پخش می شود.