ملت ایران در سایه پیروی از ولایت فقیه از پیشروترین ملت ها در عرصه سیاست هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در یادواره 92 شهید گرانقدر بخش چهاردولی قروه که در مسجد جامع دزج برگزار شد اظهار داشت: هدف اصلی دشمنان از اعمال تحریم اقتصادی علیه ملت ایران، جدا کردن این ملت صبور و مقاوم از نظام مقدس جمهوری اسلامی و دلسرد کردن مردم است.

وی افزود: ملت با ایستادگی و مقاومت در برابر این تحریم ها به دشمنان نشان داد که تحریم یک اتفاق مبارک است که عزم جوانان ایرانی را برای دستیابی به فناوری های نوین جزم کرد و در این میان این اعمال کنندگان تحریم بودند که دچار خسران و ضرر و زیان شدند.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه تا روحیه شهادت طلبی در جامعه ساری و جاری باشد، شهید و شهادت زنده خواهد بود، ادامه داد: شهادت زمینه رشد مسلمانان است و خانواده شهدا زمینه ساز اصلی این رشد و تعالی هستند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه برگزاری محافل شهدا، به دلیل نیاز جامعه به ذکر یاد و نام شهداست، یادآور شد: مشکلات حال حاضر جوامع به خاطر بی دینی و در مقابل خدا ایستادن است.

وی با اشاره به استراتژی امام راحل (ره) که موجب متفاوت شدن انقلاب اسلامی از دیگر انقلاب های جهان شده است، بیان کرد: تکیه بنیانگذار انقلاب اسلامی بر انسان محور بودن انقلاب در سایه توکل به خدا بود که این انقلاب را در دنیا ماندگار کرد.

نماینده ولی فقیه در کردستان در ادامه با اشاره به گرانی های اخیر گفت: تمامی گرانی ها ناشی از تحریم نیست و به تعدادی از سوء استفاده بی دینان و نوع مدیریت بر می گردد و وظیفه امروز مسئولان رسیدگی همه جانبه به امور است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی افزود: مردم هم باید با اتحاد و همدلی به صحنه بیایند و در عرصه تولید سرمایه گذاری کنند و تنها منتظر دولت نباشند.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات سال 92 اظهار داشت: همه مادر این عرصه باید با دقت به صحنه بیایم چرا که حضور ما در این انتخابات اعلام جنگ با دشمن است.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: تکلیف همه کسانی که الیت دارند حضور در صحنه انتخابات است و کسانی که شرایط حضور در این صحنه را ندارند باید از افراد خوب و قابل اعتماد دعوت کنند تا به صحنه بیایند.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: در انتخاب رییس جمهور باید به ملاک های رهبر معظم انقلاب در انتخاب فرد اصلح توجه داشته باشیم و رای خود را به بهترین فرد بدهیم تا بتواند کشور را به پیش ببرد و به پیشرفت های موجود سرعت بخشد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رشد و توسعه همه جانبه ایران اسلامی در سایه مقاومت و ایستادگی ملت حاصل شده است، بیان کرد: این مقاومت امروز دشمنان را از توطئه های چندین ساله خود علیه ملت ایران پشیمان کرده است.

نماینده ولی فقیه در کردستان با بیان اینکه امروز آمریکا در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته است، گفت: این در حالی است که مکتب اسلامی در حال گسترش است و تمدن بزرگ اسلامی که نشات گرفته از ارزش ها، باورها و اعتقادات دینی است در سرتاسر عالم منتشر شده است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی اظهار داشت: در جنگ نرم دشمنان و تحریم های اقتصادی دفاع جانانه ملت ایران و دفاع سایبری با هنر، درایت و هوشمندی ایرانیان دشمن را به زانو درآورده است.