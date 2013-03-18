بیست و چهارمین شهر استان کردستان گازدار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای این پروژه تمامی شهرهای استان کردستان به استثناء شهر اورامان از توابع شهرستان سروآباد گازدار شدند.

فرماندار شهرستان سنندج در این مراسم گفت: از جمله دستاوردهای بزرگ و مهم انقلاب اسلامی، برگزاری انتخابات متعدد به منظور توسعه و تقویت مشارکت مردم در حاکمیت و حق تعیین سرنوشت است.

ولی الله میرزائی اصل با اشاره به اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئولین در سطوح مختلف شامل اعضاء مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به رای و خواست مردم انتخاب می شوند، افزود: این مهم موید نقش برجسته مردم در حاکمیت است.

وی اظهار داشت: از دیگر ویژگی های بارز و دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی محرومیت زدایی است که عملکرد نظام اسلامی در این حوزه در جای جای میهنمان ملموس و مشهود است.

فرماندار سنندج به ارائه آمارهایی در خصوص پروژه های بزرگ صنعتی، اقتصادی و دستاوردهای عمرانی در شهرستان سنندج پرداخت و ادامه داد: حجم بسیار بالای خدمات عمرانی و زیربنایی صورت گرفته در سال های اخیر با هیچ دوره ای دیگر قابل مقایسه نیست.

میرزائی اصل یادآور شد: تا پیش از سال 84 تنها 12 روستای شهرستان سنندج از نعمت گاز طبیعی برخوردار بودند و این در حالی است که تنها در دولت های نهم و دهم بیش از 49 روستای شهرستان گازدار شده اند.

وی بیان کرد: تا پیش از سال 84 از مجموع 800 کیلومتر راه روستایی شهرستان سنندج تنها 51 کیلومتر آن آسفالت بود ، اما در حال حاضر 280 کیلومتر از راه های روستایی شهرستان آسفالت شده است.

فرماندار سنندج اجرای عملیات احداث دو سد بزرگ آزاد و ژاوه در شهرستان سنندج با مجموع اعتباری بالغ بر هزار و 300 میلیارد تومان را از دیگر خدمات مهم و زیربنایی صورت گرفته در سال های اخیر توصیف کرد.

میرزائی اصل جهش بارز در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژه های متعدد را متاثر از توجه ویژه دولتمردان و تلاش و پیگیری شبانه روزی و مجدانه استاندار کردستان قلمداد کرد.

وی افزود: در مدت باقیمانده تا پایان عمر دولت خدمتگزار اجراء و اتمام همه پروژه های عمرانی با جدیت و اهتمام ویژه مدیران پیگیری می شود.

فرماندار سنندج استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمات و دستاوردهای آن را یک نعمت الهی توصیف کرد که همه مردم باید به خاطر آن شاکر و سپاسگزار باشند.

میرزائی اصل گفت: با افتتاح گازرسانی به شهر شویشه زمینه بهره مندی روستاهای پرجمعیت بخش کلاترزان نیز از این نعمت خدادای فراهم شده است و امیدواریم گازرسانی به روستاهای تابعه این بخش هم در دستور کار قرار گیرد.

پروژه گازرسانی به شهر شویشه با اعتباری بالغ بر 85 میلیارد ریال اجرا شده است که برای اجرای آن خط انتقالی به طول 31 کیلومتر از خروجی شهر سنندج تا شویشه احداث شده است.