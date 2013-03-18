امکانات دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی برای حوادث احتمالی فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر دوشنبه در جمع مدیران دستگاه های اجرایی استان با اشاره به حادثه خیر بودن استان و سابقه باران های سیل آسا، زلزله، رگبارها، بادها و طوفان ها در این استان، از مسئولان خواست در زمینه مدیریت بحران توجه داشته و امکانات لازم برای عبور از این بحران ها را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه تنظیم بازار و توجه به معیشت و اقتصاد مردم مورد توجه مسئولان قرار دارد، افزود: در ایام نوروز نیز اقلام مورد نیاز مردم تامین خواهد شد و مردم نگران کمبود اقلام نباشند.

رشید با اشاره به اینکه در ایام عید باید زمینه و بسترهای لازم برای استفاده مردم از جاذبه های طبیعی و گردشگری استان فراهم شود، افزود: مسئولان مربوط باید زمینه برای استفاده مردم از این جاذبه ها فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه در مباحث اقتصادی، ارزاق مردم، تامین بازار و امنیتی مردم از دیگر موضوعات مورد پیگیری مسئولان است، بیان کرد: در تعطیلات نوروز نیز نباید در توجه به این موضوعات وقفه ایجاد شد.

رشید با بیان اینکه خراسان جنوبی بهترین توزیع اعتباری را در سال جاری داشته است، افزود: اعتبار تخصیص یافته به استان از رتبه 28 به رتبه دوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مصوبات سفر ریاست جمهوری در حال قابل قبولی محقق شده است، تصریح کرد: مصوبات سفر در بخش آموزش عالی در استان 100 درصد محقق شده است.

رشید با بیان اینکه خراسان جنوبی بالاترین اعتبار فرهنگی در سطح کشور را داشته و به بهترین وجه توزیع شده است، یادآور شد: خراسان جنوبی دو میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار به بیرجند اختصاص یافته و در شهرستانها نیز یک میلیارد و 300 میلیون تومان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه سه بیمارستان در شهرستانهای استان آماده افتتاح بوده و در حال تجهیز است، افزود: همچنین 60 کیلومتر راه افغانستان به پایانه مرزی ماهیرود، پایانه مسافربری، سد فرخی، ترمینال و فرودگاه در استان قابل افتتاح بوده و به زودی با حضور مقامات کشوری به بهره برداری می رسد.

رشید با اشاره به مشکلات و تحریم های پیش آمده در سال جاری برای نظام جمهوری اسلامی، افزود: تحریم ها و مشکلات اقتصادی برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی طراحی شده بود.

وی با اشاره به اینکه علیرغم تمام تحریم ها و مشکلات خراسان جنوبی از افزایش 20 درصدی صادرات بازارچه های مرزی برخوردار بوده است، اظهارداشت: در سال جاری 380 تا 400 میلیون دلار حجم مبادلات بازرگانی استان بوده که بازارچه میل 78 فعال ترین بازارچه مرزی کشور است.

استاندار خراسان جنوبی به فعالیت های استان در زمینه اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: استان نسبت به چند سال گذشته در زمینه اقتصادی توسعه و پیشرفت قابل توجهی داشته است.