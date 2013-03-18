نظم در کارها لازمه پيشرفت است/مديران خود مروج دستورات اسلام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي شکري ظهر دوشنبه در نشستی با مدیران فرهنگی استان سمنان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی این استان در شاهرود ضمن تاکيد بر داشتن نظم و انضباط در زندگي افزود: مديران خود اول بايد در برنامه ها نظم را رعايت کرده و بعد از کارکنان انتظار داشته باشند.

وي با بيان اينکه مديران خود بايد مروج دستورات اسلام باشند اظهار داشت: برنامه ريزي از مسائل مهمي است که انسان زمان حياتش با آن مواجهه است و زندگي بدون يک برنامه شايسته به سرانجام سعادت منتهي نمي شود.

مدير کل تبليغات اسلامي استان سمنان تصريح کرد: بي برنامگي زندگي، خانواده را آشفته و در محيط هاي اجتماعي نيز به همين شکل بوده و به اهداف اجتماعی آسيب مي رساند.

شکري اظهار داشت: يکي از دلايل پيشرفت آمريکا و اروپا داشتن نظم و برنامه در زندگي است.

وي اضافه کرد: يکي از برنامه هاي سازمان تبليغات اسلامي هدايت و جهت گيري فرهنگ ديني مردم است و بايد اين عقيده به جامعه تزريق شود.

مدير کل تبليغات اسلامي استان سمنان با بيان اينکه همه ما بايد قدر دان نعمت هايي باشيم که در اختيار داريم گفت: اسلام نعمت خدادادي است و اينکه دين اسلام و قرآن بيش از 1400 سال در فراز و نشيب هاي و سلفي گري ها بر پا مانده به خاطر جوهره قوي و تحريف ناپذير آن است و هر چند تحت فشار قرار بگيرد شکوفايي و نو بودن خود را از دست نمي دهد.

شکري گفت: دومين نعمت که بايد قدردان آن بوده و فراموش نکنيم انقلاب اسلامي است که از حوادث مهم حيات بشري در قرن بيستم است.

وي اضافه کرد: سنگ بناي سازمان تبليغات اسلامي اين است که اين نورانيت انقلاب اسلامي را در داخل کشور و خارج از مرزها بيشتر کند.

مدير کل تبليغات اسلامي استان سمنان سومين نعمت را ولايت فقيه بيان کرد و اظهار داشت: در شرايط حاضر اگر اين در گرانبها صدمه ببيند به انقلاب و اسلام لطمه خواهد خورد.

شکري گفت: مادامي که قدر گوهر ولايت فقيه را بدانيم انقلاب اسلامي سربلندتر و تقويت خواهد شد.

وي در پايان خاطر نشان کرد: اگر قدر سه نعمت اسلام، انقلاب و اسلامي و ولايت فقيه در جامعه دانسته شود، معنويت تعميق و بيداري اسلامي در همه جاي دنيا شکل مي گيرد.