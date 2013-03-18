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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

کاوندی خبر داد:

بازرسی از ۱۴ هزار واحد صنفی در زنجان

بازرسی از ۱۴ هزار واحد صنفی در زنجان

زنجان -خبرگزاری مهر: ریئس مجمع صنفی استان زنجان گفت: امسال۱۴ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام گرفته است که از این تعداد برای ۹۵۴ پرونده تشکیل شده است .

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاوندی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ارزش ریالی این پرونده ها را دو میلیارد و ۴۶ میلیارد ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: بیشترین پرونده های متشکله مربوط به واحدهای صنفی به دلیل عدم درج قیمت کالا، صدور فاکتور، گران فروشی، کم فروشی و کالای قاچاق بوده است.

رئیس مجمع صنفی استان زنجان گفت: از ابتدای اسفند ماه سال جاری تاکنون ۱۲۴ مورد شکایات مردمی دریافت شده که از این تعداد ۷۶ مورد آن را تخلفات مختلف تشکیل داده است.

کاوندی تاکید کرد:امسال ۶۷ واحد مشاورین خودرو نیز به دلیل عدم کسب مجوز پلمپ شده است.

وی در ادامه افزود: در حوزه مشاورین املاک نیز از ۲۱۴ واحد صنفی بازرسی شده است که در این راستا ۴۳ واحد فاقد پروانه کسب بوده است.

رئیس مجمع صنفی استان زنجان یاد آورشد: سازمان مجمع امور صنفی در راستای برقراری امنیت و آرامش مردم نظارت های خود را به صورت شبانه روزی در دستور کاری خود دارد.

کد مطلب 2020811

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