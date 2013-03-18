روح الله رمضاني در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومين دوره تجليل از سمن‌هاي برتر كشور كه با حضور وزیر ورزش و جوانان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون جوانان مجلس و مدیران دستگاه ها و نهادهای مسئول حوزه جوانان روز 20 اسفند ماه در مركز همايش‌هاي صدا و سيما برگزار شد.

وي با اشاره به درخشش تشكل‌هاي جوان قم در اين جشنواره، ياد آور شد: خوشبختانه دو تشكل جوان استان قم در جمع پنج تشكل برتر كشور قرار گرفتند تا استان قم بعنوان تنها استاني كه دو نماينده در جمع برترين‌هاي اين جشنواره دارد شناخته شود.

سرپرست معاونت فرهنگي و جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان قم افزود: در مراسم اختتامیه جشنواره ملی اتفاق دو سازمان مردم نهاد «خانه فردوسیان جوان قم» و «تبیان» از استان قم قم به همراه تشكل‌هاي میثاق منتظران، موسسه فرهنگ شهادت و انجمن ستاره شناسان کیهان بیکران بعنوان پنج تشكل برتر كشور معرفي شدند و از دست وزير محترم ورزش و جوانان هدايا و لوح تقدير خود را دريافت كردند.

وي اضافه كرد: همچنين مرکز فرهنگی عروج، مجمع جوانان شهید چمران، کانون فرهنگی تبلیغی ولاء، موسسه مردم نهاد پیوند سبز، موسسه فرهنگی هنری کاربردی خیبر به عنوان پنج تشكل دوم اين جشنواره انتخاب شدند.

رمضاني افزود: همچنين موسسه هنرمندان جوان، مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام، کانون مخترعین ایران، مدرسه عشق و مجمع فرهیختگان خراسان جنوبی به عنوان پنج تشكل سوم منتخبین ملی جشنواره ملی اتفاق 2 برگزیده شدند.

سرپرست معاونت فرهنگي و جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان قم بيان كرد: در اين مراسم از برگزیدگان استانی جشنواره اتفاق 2 نیز تقدیر شد كه «كانون طلوع پيوند آسماني» از قم بعنوان تشكل جوان برتر استاني در بين تشكل‌هاي استان قم انتخاب شد.

رمضاني در پايان به ظرفيت بالاي تشكل‌هاي جوان استان قم اشاره كرد و بيان داشت: جوانان قم در جشنواره‌هاي متعدد كشوري عليرغم محدوديت‌هاي موجود، مدال‌هاي و نشان‌هاي متعددي را كسب مي كنند كه اين امر نشانده استعداد بالاي جوان قمي و توان بالقوه سمن‌هاي جوان است.

وي تصريح كرد: حضور دو نماينده در بين پنج تشكل برتر كشور افتخاري است كه براي تكشل‌هاي جوان استان رقم خورده و دبيران سمن‌هاي جوان استان قم شايستگي فتح قله‌اي افتخار متعدد را در سطح ملي و بين المللي دارند و از مسئولين استان اتنظار مي‌رود با توجه بيشتر به مسائل مربوط به حوزه سمن‌هاي جوان بستر لازم جهت شكوفايي استعدادهاي اين جوانان را فراهم كنند تا همچنان شاهد درخشش اين عزيزان در جشنواره هاي مختلف باشيم.





