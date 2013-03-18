خانه مطبوعات اصفهان درگذشت "سمیه آخشی" را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت خانه مطبوعات استان اصفهان آمده است؛ وجود خبرنگار در جامعه مایه آگاهی بخشی و بیداری است و نبود این شخصیت در جامعه بر پیکره فرهنگ خسران وارد نموده و درگذشت همکار مطبوعاتی مرحومه سمیه آخشی غمی سنگین بر جامعه مطبوعاتی و رسانه ای استان اصفهان مستولی کرد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: اگر چه فقدان این همکار مطبوعاتی مایه اندوه همه اهالی مطبوعات و رسانه اصفهان شد، اما خدمات ارزنده نامبرده در عرصه رسانه بر کسی پوشیده نیست و نام این خبرنگار همیشه بر تارک اذهان خبرنگاران و اهل خرد اصفهان می‌درخشد.

در پایان این پیام خانه مطبوعات ضمن عرض تسلیت مجدد، برای این مرحومه طلب غفران و رحمت الهی نموده و صبر و شکیبایی برای خانواده و دوستان و همکاران وی و خبرنگاران مطبوعات و رسانه های شهر را خواستار شده است.