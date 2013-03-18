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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۴

خانه مطبوعات اصفهان درگذشت "سمیه آخشی" را تسلیت گفت

خانه مطبوعات اصفهان درگذشت "سمیه آخشی" را تسلیت گفت

اصفهان – خبرگزاری مهر: خانه مطبوعات استان اصفهان طی پیامی درگذشت خبرنگار فعال اصفهانی "سمیه آخشی" را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت خانه مطبوعات استان اصفهان آمده است؛ وجود خبرنگار در جامعه مایه آگاهی بخشی و بیداری است و نبود این شخصیت  در جامعه بر پیکره فرهنگ خسران وارد نموده و درگذشت همکار مطبوعاتی مرحومه سمیه آخشی غمی سنگین بر جامعه مطبوعاتی و رسانه ای استان اصفهان مستولی کرد.

در بخش دیگری از این پیام آمده است: اگر چه فقدان این همکار مطبوعاتی مایه اندوه همه اهالی مطبوعات و رسانه اصفهان شد، اما خدمات ارزنده نامبرده در عرصه رسانه بر کسی پوشیده نیست و نام این خبرنگار همیشه بر تارک اذهان خبرنگاران و اهل خرد اصفهان می‌درخشد.

در پایان این پیام خانه مطبوعات ضمن عرض تسلیت مجدد، برای این مرحومه طلب غفران و رحمت الهی نموده و صبر و شکیبایی برای خانواده و دوستان و همکاران وی و خبرنگاران مطبوعات و رسانه های شهر را خواستار شده است.

 

کد مطلب 2020818

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