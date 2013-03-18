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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

معصومی:

میوه شب عید در 40 نقطه شهر زنجان توزیع می شود

میوه شب عید در 40 نقطه شهر زنجان توزیع می شود

زنجان -خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به توزیع هزار و 450 تن سیب و هزار و 350 تن پرتقال در استان گفت: در این راستا در 40 نقطه از شهرمیوه شب عید توزیع می‌شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازاراستان  به برپایی 6 نمایشگاه بهاره در استان جهت تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: در این مراکز 961 تن برنج، 132 تن گوشت، 264 تن روغن عرضه شد.

وی اظهار داشت: مردم استان استقبال خوبی از نمایشگاه های بهاره داشتند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر لزوم وحدت دستگاه های اجرایی استان برای تامین مایحتاج عمومی در ایام نوروز اشاره كرد و گفت: دستگاه های نظارت کننده باید بیش از این نظارت از بازار را در دستور کاری خود قرار دهند.

معصومی بر ساماندهی كانكس های شهری اشاره کرد و گفت: مشکلات این کانکس ها باید برطرف شود.

وی افزایش قیمت گوشت در ماه های گذشته را در استان بسیار مهم اعلام کرد و افزود: معضلاتی رابرای مردم  ایجاد كرده بود كه این مهم با هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه های نظارت کننده رفع شد.

رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان زنجان یاد آورشد:با توجه به نظارتهای خوبی که از سوی دستگاههای نظارت کننده صورت گرفت قیمت گوشت قرمز تعدیل یافت.

معصومی گفت:در راستای ایجاد بازاری امن و بدون مشکل رسانه ها اطلاع رسانی خوبی داشتند.

کد مطلب 2020822

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