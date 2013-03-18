میوه شب عید در 40 نقطه شهر زنجان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی معصومی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازاراستان به برپایی 6 نمایشگاه بهاره در استان جهت تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: در این مراکز 961 تن برنج، 132 تن گوشت، 264 تن روغن عرضه شد.

وی اظهار داشت: مردم استان استقبال خوبی از نمایشگاه های بهاره داشتند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر لزوم وحدت دستگاه های اجرایی استان برای تامین مایحتاج عمومی در ایام نوروز اشاره كرد و گفت: دستگاه های نظارت کننده باید بیش از این نظارت از بازار را در دستور کاری خود قرار دهند.

معصومی بر ساماندهی كانكس های شهری اشاره کرد و گفت: مشکلات این کانکس ها باید برطرف شود.

وی افزایش قیمت گوشت در ماه های گذشته را در استان بسیار مهم اعلام کرد و افزود: معضلاتی رابرای مردم ایجاد كرده بود كه این مهم با هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه های نظارت کننده رفع شد.



رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان زنجان یاد آورشد:با توجه به نظارتهای خوبی که از سوی دستگاههای نظارت کننده صورت گرفت قیمت گوشت قرمز تعدیل یافت.



معصومی گفت:در راستای ایجاد بازاری امن و بدون مشکل رسانه ها اطلاع رسانی خوبی داشتند.