امام زمان (عج) در نوروز ظهور خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری برنامههای نوروزی معاونت هنری در روز آخر سال و با وجود تعطیلی زسانهها با حضور علیاصغر امیرنیا سرپرست امور تجسمی ارشاد که سمت دبیری برنامههای نوروزی معاونت هنری را نیز پذیرفته است در معاونت هنری ارشاد برگزار شد.
در ابتدای این نشست امیرنیا ضمن ارائه تعریفی از نوروز و ویژگيهای این عید باستانی ایرانیها از برنامههای معاونت هنری برای این ایام خبر داد و گفت: 36 کشور در دنیا جشن نوروز دارند که از این تعداد 14 کشور تعطیلات نوروزی از یک تا 8 روز دارند. جشنها نشاندهنده هویت ملی هر ملتی است، در فرهنگ شیعی معتقدند ظهور امام زمان (عج) در نوروز اتفاق خواهد افتاد بر همین اساس نوروز هم از نظر اسلامی و هم ایرانی برای ما مهم است.
وی افزود: معاونت هنری معتقد است نوروز بهترین زمان برای سر و سامان دادن به برنامههای هنری است. نوروز امسال، نوروز پرباری در اجرای برنامههای تجسمی، موسیقی و نمایشی در این معاونت است.
وی گفت: موزه هنرهای معاصر از سوم فروردین باز است و نمایشگاه مهمی چون نمایشگاه "60" که در آن آثار هنرمندان هنرستانهای هنر زیبای تهران به نمایش درآمده است. از همه مردم دعوت میکنیم که به این نمایشگاه بیایند و آنرا از نزدیک ببینند.
وی بیان کرد: در طول ایام نوروز و به ویژه در سه روز اول ماه فروردین نمایشگاههای مختلفی از عکس، پوستر و نقاشی در تمام کشور برپا خواهد شد. در این ایام 20 استان و 95 شهرستان میزبان نمایشگاههای ما خواهند بود.
امیرنیا که عضو تیم مدیریتی ارکستر ایرانیان هم هست، در مورد برنامههای موسیقی این ایام توضیح داد: ما برنامههای موسیقی زیادی در این ایام داریم. در سه روز اول فروردین اجراهای صحنهای و اجراهای آیینی خواهیم داشت.
وی بیان کرد: در تهران در سه منطقه یعنی تالار وحدت، برج آزادی و تالار رودکی اجراهای صحنهای خواهیم داشت و در محوطه برج آزادی، میدان امام حسین، پارک شهر، نیاوران، پارک لاله و پارک خانه هنرمندان نیز اجراهای آیینی برپا خواهد شد.
وی افزود: از اول تا سوم عید شادی و شادمانی خواهیم داشت و از سوم عید به بعد مراسمها به سمت بزرگداشت ایام فاطمیه سوق داده خواهد شد.
امیرنیا در مورد گروههای اجراکننده موسیقی در این ایام توضیح داد: گروههای آذری، گروه 40 دف، گروه هرایی، گروه ساوالان، گروه نیسان، گروه دیلمان و گروه جهانبین گروههای موسیقی هستند که در این ویژه برنامههای نوروزی معاونت هنری به روی صحنه خواهند رفت.
سرپرست امور تجسمی معاونت هنری ارشاد خاطرنشان کرد: معاونت هنری با وجود اینکه اعتبارات کمی داشت و دارد تمام برنامههای سال 91 را انجام داد و با مدیریت منابع درست برای سال 92 هم برنامههایی تدارک دید.
وی خاطرنشان کرد: در بخش نمایش و تئاتر هم ما همراه با کاروانهای راهیان نور خواهیم بود و در استانهای مرزی کشور در غرب یعنی ایلام، آذربایجان غربی، کردستان و خوزستان برنامههای نمایشی با عنوان "مرزهای افتخار" برنامههای نمایشی خود را اجرا میکنیم.
مشاور عالی معاونت هنری در پایان در مورد نمایشهای این برنامه توضیح داد: بیش از 1392 اجرا در 45 نقطه مرزی خواهیم داشت که در این اجراها هنرمندان بومی برنامه اجرا خواهند کرد و معاونت هنری پولی به آنها نخواهد داد بلکه این هنرمندان برنامههایخود را به صورت نذری به نمایش درخواهند آورد.
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