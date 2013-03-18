دو کشته و مجروح در سانحه رانندگی در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راه استان قزوین در این باره گفت: وقوع یک سانحه رانندگی در محور قزوین به رشت یک کشته و یک مجروح بر جای گذاشت.



سرهنگ سید مظفر حسینی امروز افزود: مأموران انتظامی پاسگاه کوگیر قزوین روز گذشته از وقوع یک مورد سانحه رانندگی در جاده قدیم قزوین به رشت مطلع و پس از اطمینان از صحت خبر بلافاصله در محل حاضر شدند.



وی تصریح کرد: در بررسی مأموران مشخص شد یک دستگاه وانت پیکان با دو سرنشین حوالی روستای طرازان با یک دستگاه کامیونت ایسوزو برخورد کرد که در این حادثه سرنشین وانت بر اثر شدت جراحات در محل وقوع سانحه جان باخت و راننده کامیونت مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.



رئیس پلیس راه استان قزوین علت این سانحه را بی توجهی راننده وانت در انحراف به چپ هنگام رانندگی اعلام کرده است.

