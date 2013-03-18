پلیس مخالفتی با اصل آیین چهارشنبه سوری ندارد/ برخورد با اخلالگران نظم و امنیت اجتماعی

سردار منوچهر امان اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخورد پلیس با کسانی است که نظم و اجتماعی را مختل کنند و باعث ناراحتی مردم شوند.

وی ادامه داد: وظیفه ذاتی نیروی انتظامی ایجاد و حفظ امنیت اجتماعی در سطح جامعه است و این مسئله در تمام شرایط در صدر وظایف نیروی انتظامی قرار دارد.

وی با بیان اینکه برخی به بهانه برگزاری این آیین قصد دارند برای دیگران دردسر درست کنند افزود: چهارشنبه سوری از جمله سنتهای اجتماعی است که از گذشته وجود داشته است اما متاسفانه برخی افراد در صدد سوء استفاده از این روز هستند لذا پلیس هشدار جدی به این افراد می دهد که در صورت بروز هر گونه نا امنی با آنها برخورد قاطع قانونی خواهد شد.

امان اللهی بیان داشت: بر اساس حوادثی که در سالهای گذشته برای برخی به وجود آمده و آسیب های جدی نیز به همراه داشته است طبق قانون افرادی که از مواد متحرقه غیرمجاز استفاده می کنند مجازات خواهند شد.

وی همچنین عنوان کرد: خودروها و موتورسوارانی که در این روز برای مردم ایجاد مزاحمت داشته باشند به مدت سه ماه توقیف خواهند شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان اضافه کرد: با مخاطیان نظم و انضباط در این روز نیز مطابق قانون برخورد می شود و کسانی که در این رابطه دستگیر شوند نیز تا پایان نیمه اول فروردین میمان بازداشتگاه های پلیس خواهند بود.

وی همچنین از کشف 48 هزار انواع مواد محترقه در سطح شهر از واحدهای فروش و برخی توزیع کنندگان خبر داد.

امان اللهی گفت: این میزان مواد محترقه در ایست و بازرسی های پلیسی و یا واحدهای فروش در سطح شهر جمع آوری شده که عمدتا فاقد مجوز فعالیت بوده اند.

وی ادامه داد: از ماهها قبل طرح پیشگیرانه در راستای شناسایی افرادی که این مواد را توزیع می کنند آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تنها برخوردهای پلیسی در این زمینه نمی تواند از خطرات و آسیب های این روز جلوگیری کند عنوان کرد: بهترین نقش نطارتی از سوی خانواده ها انجام می شود و باید جامعه در این خصوص بسیار حساس باشد تا از بروز تلفات مالی و جانی جلوگیری شود.

فرمانده نیروی انتظامی استان یزد با تاکید بر نقش رسانه ها در فرهنگ سازی برای برگزاری سنت قدیمی چهارشنبه سوری یادآور شد: صدا و سیما نیز با پخش برنامه هایی در خصوص آسیبهای این روز و کسانی که در جریان آتش بازی و ترقه سازی دچار آسیب شده اند می تواند خانواده ها و جوانان را آگاه کند که نقش موثری در پیشگیری دارد.