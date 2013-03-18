وظیفه حلقه های صالحین خنثی سازی نقشه های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی شاه‌حسینی شهر دوشنبه در نشست حلقه های صالحین بسیج اظهار داشت: یکی از اصلی ترین ماموریت های دشمنان در راس آنها آمریکا به زیر سوال بردن و نشانه گرفتن اعتقادات جوانان و ایجاد شبهه در بین آنهاست که بسیج وظیفه سنگینی در برخورد با این تهاجمات دارد.

وی با اشاره به تعابیر امام خمینی(ره) در مورد بسیج ادامه داد: دشمن همواره در مورد کشور ایران جبهه گیری و توطئه داشته است.

شاه‌حسینی بیان داشت: وظیفه خطیر بسیج و شجره طبیه صالحین جلوگیری از تحقق به ثمر نشستن نقشه های دشمن در کشور و به بیراهه رفتن جوانان است.

وی با بیان اینکه دنیای غرب سعی دارد جوانان را وارد دنیای مادیات کند افزود: ماموریت شجره طیبه صالحین تبیین حکومت ولایت فقیه به عنوان حکومت رسول الله در سطح جامعه به خصوص در میان جوانان است.

فرماندار خاتم افزود: شهرستان خاتم به وجود چنین دانش آموزان و نخبه های بسیجی نیاز دارد و ماموریت شما خوب درس خواندن و خوب فهمیدن است.

وی با اشاره به بعد مسافت شهرستان از مرکز استان گفت: می طلبد شما در روند توسعه شهرستان به سهم خود سهیم باشید.

وی عنوان کرد: می توان به دنیا ثابت کرد که با عفاف و پاکدامنی، دینداری و حجاب و در خط اسلام بودن می شود قله های پیروزی و شرافت را فتح کرد و این شدنی است.

وی شجره طیبه صالحین را یکی از مقدمه ها و بال های حرکت انسان جهت پیشرفت و تکامل از طریق علم و اعتقاد به خدای یگانه دانست.