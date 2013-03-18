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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

طرح نمادین پاکسازی تفرجگاههای گلستان اجرا شد

طرح نمادین پاکسازی تفرجگاههای گلستان اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: طرح نمادین پاکسازی تفرجگاه ها ، ورودی و خروجی شهر ها و روستاهای گلستان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی مدیرکل میراث فرهنگی گلستان ظهر دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح  گفت: این طرح در تفرجگاه ها، ورودی و خروجی شهرها و روستا های در مسیر ترانزیت استان از روز 28 اسفند 91 آغاز شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان افزود: طرح پاکسازی، با همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی، شهرداری ها و دهیاری ها در حال انجام است.
 
وی افزود: این طرح با نصب 50 بنر و توزیع 30 هزار پلاستیک تهیه شده توسط سازمان مدیریت پسماند، بین مسافران ورودی استان انجام می شود.
عباسی ادامه داد: همچنین دو هزار پلاستیک نیز در اختیار اداره کل راه و شهرسازی قرار گرفته است.
 
وی اذعان داشت: این طرح با عنایت به در پیش بودن ایام نوروز و در راستای استقبال از مسافران نوروزی اقدام شده است.
 
افتتاح دفتر جامعه هتلداران گلستان
 
دبیر ستاد دائمی تسهیلات و نظارت بر سفر های استان گلستان همچنین از افتتاح دفتر جامعه هتلداران استان گلستان خبر داد.
 
عباسی گفت: این دفتر با هدف ایجاد تعامل بین هتلداران و دفاتر خدمات مسافرتی با حضور سرپرست گردشگری استان افتتاح شد. 
 
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان افزود: با تعامل بخش های خصوصی هتلداران و دفاتر خدمات مسافرتی  در چارچوب سیاستهای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه ریزی های لازم برای توسعه گردشگری داخلی استان صورت پذیرد.
 
 
کد مطلب 2020830

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