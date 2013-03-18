نصب چراغ راهنمایی هشدار دهنده در تقاطع های اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میرجعفریان ظهر دوشنبه در جلسه مناسب سازی فضاهای شهری استان تصریح کرد: برای اجرای این طرح چهار راه امام خمینی(ره) اردبیل به عنوان تقاطع پایلوت در نظر گرفته شده است.

وی از نصب این سیستم پس از تعطیلات نوروزی خبر داد و تاکید کرد: در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح اجرای آن در سایر چهار راه های سطح شهر اردبیل اجرا خواهد شد.

معاون استاندار اردبیل همچنین با بیان اینکه مناسب سازی فضاهای شهری مقدمه تردد راحت و بی دغدغه معلولان و جانبازان است، تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع اختصاص بخشی از اعتبارات عمرانی دستگاهها به این مهم ضروری است.

وی تصریح کرد: دیده می شود که در فاز عملیاتی بر خلاف تاکید و تائید صوری مدیران و مسئولان، اجراییات قابل توجهی دیده نمی شود.

میرجعفریان با بیان اینکه خدمات دستگاهها در راستای مناسب سازی فضاهای شهری در شاخص های ارزیابی ادارات گنجانده خواهد شد، اضافه کرد: علاوه بر این در نشست مشترک با فرمانداران به اجرای طرحهای مناسب سازی تاکید ویژه خواهیم داشت.

اعتبار مناسب سازی فضای شهری ویژه معلولان تخصیص یابد

مدیر کل بهزیستی استان اردبیل به تخصیص اعتبار عمرانی در دستگاههای اجرایی برای مناسب سازی فضاهای شهر اردبیل ویژه معلولان تاکید کرد.

رویا احمدیان قرار بود دستگاههای دولتی بخشی از اعتبارات عمرانی خود را به موضوع مناسب سازی اختصاص دهند که در عمل خروجی قابل توجهی دیده نمی شود.

وی با بیان اینکه توانمند سازی معلولان صرفا مالی نیست، اضافه کرد: همین که بتوان زمینه تردد و خودکفایی معلولان را فراهم کرد برای این افراد اهمیت ویژه ای دارد.

مدیر کل بهزیستی استان با بیان اینکه مکاتبات با دستگاههای اجرایی در این خصوص در حد نامه نگاری است، خواستار دلسوزی و توجه ویژه دستگاهها به اجرای طرح مناسب سازی شد.

به گفته احمدیان سالمندی نیز نوعی معلولیت است و به همین دلیل آمار معلولان رقم قابل توجهی است که مناسب سازی را ضرورت ویژه ای می بخشد.