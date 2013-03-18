پیشبرد اهداف سبک زندگی اسلامی محور برنامه های بسیج است

سردار حسین دینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارائه سبک زندگی اسلامی با الگو‌گیری از زندگی شهدا و بهره‌مندی از منویات مقام معظم رهبری و عملی شدن آن ها تاثیر زیادی در زندگی های سطح جامعه خواهد گذاشت.

وی در ادامه بسیج را از معجزات خداوند بیان کرد و افزود: بسیج با بهره گیری از نیروی عظیمی که در خود نهفته است می تواد در پیشبرد سبک زندگی اسلامی برای رسیدن به یک امت کاملا اسلامی گام بردارد.

وی با اشاره به اینکه بنیانگذار انقلاب اسلامی احیاگر سبک زندگی در سال های نه چندان دور بوده است گفت: امام (ره) سبک زندگی را پایه ریزی کرد، همه افرادی که منحرف شده بودند را وارد این سبک از زندگی کرد وسبک زندگی اسلامی را احیا کرد.

سردار دینی اضافه کرد: در سال های 56 و 57 از وجود فرهنگ اسلامی بی خبر بودیم که امروز به عنوان سبک زندگی مطرح می شود و فردی آمد که از او به عنوان معمار کبیر انقلاب یاد می شود، در همه ابعاد این سبک را مطرح کرد.

وی با تاکید بر برگزاری یادواره های شهدا و تاثیر آن در ارائه سبک زندگی اسلامی تصریح کرد: کسانی در جنگ حضور داشتند دارای ویژگی هایی مانند ازخود گذشتگی، غیبت نکردن، دوری کردن از مسائل غیر اخلاقی و... یک الگو از این سبک زندگی اسلامی بودند.

مسئول معاونت فاوای سازمان بسیج مستضعفین بررسی و بیان سبک زندگی رزمندگان و خانواده آن ها را از راهکارهای ارائه سبک زندگی اسلامی برشمرد و افزود: ثبت مسائل یادواره ها به عنوان انتشارات که از کنار آنها بیرون می آید می تواند بیان کند که رزمندگان ما چه کسانی بودند و سبک زندگی آنها چگونه بوده است.

سردار دینی با بیان اینکه باید به محتوای یادواره ها بپردازیم، تصریح کرد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا می تواند بر روی رفتار و سبک زندگیمان تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی افزود: اگر ما روش و کارهایی که شهدا در زندگیشان انجام می دادند را ادامه مسیر خود به عنوان الگو به کارببریم در زندگی موفق هستیم.

این مقام مسئول ساخت فیلم هایی از زندگی شهدا، فیلم و کلیپ های کوتاه از وصیت نامه ها و نکات کلیدی شهدا نیز از راه های ارائه سبک زندگی اسلامی است.