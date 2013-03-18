/صد در صد خون های تامین شده در البرز به صورت داوطلبانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان که در دفتر مدیریت این اداره برگزار شد، اظهار داشت: امروز 100 درصد خون های تامین شده به صورت داوطلبانه تامین می شود و در هیچ موردی دیده نشده که به اجبار خون تهیه شود، این افتخار بزرگ آسان به دست نیامده است.

وی ادامه داد: تا سال های نه چندان دور فردی که به بیمارستان مراجعه می کرد به وی گفته می شد به تعداد خون های مورد نیاز کارت جایگزین فراهم کند که سختی های خاص خود را داشت اما در پی تغییر و تحول خوبی که طی چند سال اخیر صورت گرفت امروز تمامی خون های تامین شده به صورت داوطلبانه تامین می کند.

مدیرکل انتقال خون استان البرز افزود: از لحاظ مشارکت مردمی در وضعیت مناسبی قرار داریم، یکی از افتخارات ما این است که با فرهنگ سازی مناسب و صحیح میزان فرآورده های تولیدی خوب است.

وی گفت: بسیاری از این فرآورده های از طریق اهداکننده های مستمر تامین می شود و اهدا کننده مستمر می دانند چه چیزهای را نباید انجام بدهد و با فرهنگ اهدای خون آشنایی کامل دارند.

وی با اشاره به اینکه یکی از نقاط قوت، جمعیت اهدا کننده بالا استT اظهار داشت: اهداکننده مستمر چیزی حدود 40 درصد است.

حسینی با بیان اینکه در جایگاه خوبی قرار داریم اما آمارها نشان از آن است که درصد اهدای خون در استان البرز نسبت به دیگر استان ها پایین تر است.

وی اضافه کرد: اهدای خون و مشارکت خانم ها در استان هایی همچون کردستان و سیستان و بلوچستان در قیاس با البرز بیشتر است.

مدیر کل انتقال خون استان البرز گفت: انتقال خون یک شعار اصلی دارد و آن تامین خون سالم و کافی برای نیازمند فرآورده های خونی است و همه تفکر، جلسات و تلاش ما برای این است که به این هدف برسیم.

وی افزود: در راستای تحقق این هدف و شعار به سخت افزار و نرم افزار، پرسنل مناسب، مشارکت مردمی و ... مورد نیاز است.

حسینی تصریح کرد: خوشبختانه در زمینه استراتژی ما مشکلی وجود ندارد و به صورت مرتب استراتژی جامعه به روز است و تدوین می شودو در زمینه تامین سخت افزار دچار مشکلاتی هستیم.

وی گفت: کمبودهای ما بحران ساز و مسئله آفرین نبوده و به لطف خدا همه چیز تامین شده است.