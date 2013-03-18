مشکل کمبود برخی داروها با تجویز داروهای جایگزین قابل حل است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسن طریقت منفرد افزود: بالاخره به دلایلی مشکلاتی که تحریم و ارز به وجود آورد مقداری نارسایی در تهیه همه اقلام دارویی داریم ولی این مشکل با جایگزین کردن داروهای دیگر قابل حل است.

وی ادامه داد: در برخی مراکز درمانی ممکن است از 3500 قلم دارو 50 قلم به موقع نرسد ولی ظرف چند رو آینده این مشکل برطرف می شود. همانطور که ده سال پیش هم برخی از این داروها را اصلا" نداشتیم ولی مشکل بیماران لاینحل باقی نمی ماند، مشکلات کمبود برخی داروها نیز امروزه قابل حل است.

پایلوت دفترچه جدید تعرفه ها در برخی بیمارستان ها

وزیر بهداشت از پایلوت کردن دفترچه جدید تعرفه ها در برخی بیمارستان ها در استان های کشور خبر داد و گفت: تعرفه ها هر سال در دنیا بازنگری می شود و این بازنگری از نظر ارزش نسبی بین تعرفه های خدمات تعادل ایجاد می کند.

وی افزود: این اتفاق 30 سال است در کشور ما رخ نداده، یعنی یک عدم تعادلی در ارزش نسبی خدمات به وجود آمده است.

طریقت منفرد ادامه داد: آخرین کتاب موجود تعرفه ها در دنیا را گرفته ایم و اصلاحاتی انجام داده ایم و در بیمارستان هایی آن را پایلوت کرده و اشکالاتش را برطرف خواهیم کرد و مورد استفاده قرار خواهیم داد.

وی در خصوص بیمارستان های پایلوت این طرح گفت: این برنامه در بیمارستان هایی که متخصصانش داوطلب هستند که تمام وقت باشند و همچنین در استان های پایلوت برنامه پزشک خانواده اجرا می شود.

راهنماهای بالینی مشکل تجویزهای غیراستاندارد را حل می کند

وزیر بهداشت با اشاره به برخی تجویزهای غیراستاندارد در خصوص تصویربرداری ها از بیماران گفت: این مقدار تصویربرداری که تجویز می شود به دلیل نداشتن راهنماهایی بالینی است و اگر این راهنماها تدوین شوند این مشکل هم برطرف می شود.

وی تاکید کرد: در کل، میزان آزمایشات پاراکلینیکی و دارو به نسبت استانداردهای دنیا در کشور ما بالاست که امیدواریم با تدوین راهنماهای بالینی که در دست تدوین هستند، استاندارد شوند.

