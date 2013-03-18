اختصاص یکی از ساختمانهای وزارت ارتباطات به دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد حسن نامی در جلسه هم اندیشی با روسای دانشگاهها و پارک های علم و فناوری کشور با تاکید براینکه برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در افق 1404 در حوزه ICT باید از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان، دانشگاه ها و پارک ها استفاده کرد افزود: به کمک علم می توان انواع خدمات ارزش افزوده را ایجاد و با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ایران در منطقه، زمینه تبدیل شدن به هاب منطقه ای با آخرین تکنولوژی های روز را فراهم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این حوزه را پیشران و تاثیرگذار در بخش های مختلف کشور دانست و تصریح کرد: باید با ساماندهی و بهره مندی از توانایی دانشمندان داخلی، زمینه توسعه بیش از بیش این حوزه فراهم شود؛ از آنجایی که لازمه همه امور در دنیا تحقیقات است از دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی می خواهیم که وزارت ارتباطات را در راه رسیدن به اهداف بزرگ پیش بینی شده پشتیبانی و همراهی کنند.

نامی تاکید کرد: برای تعامل بیشتر و ارتباط مستقیم با دانشگاهها و مراکز علمی، بخشی از فضای یکی از ساختمان های وزارت ارتباطات به دانشگاهها تخصیص داده خواهد شد.

در این نشست مرتضی براری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز توسعه همکاریها با دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری را یکی از برنامه های وزارت ارتباطات دانست و تاکید کرد: درحال حاضر 731 هزار دانشجوی مشغول تحصیل در حوزه کامپیوتر و برق در کشور وجود دارد که این موضوع بیانگر پتانسیل بالای نیروی انسانی متخصص در این بخش است.

وی افزود: مبادلات مالی در حوزه ICT نشان می دهد که در حال حاضر فضای کسب و کار خوبی در این بخش حاکم است و امیدواریم با بکارگیری قشر تحصیل کرده در این حوزه، شاهد نقش پررنگ حوزه ارتباطات در اشتغال زدایی باشیم.

دکتر براری با بیان این مطلب که حوزه ارتباطات نقش و جایگاه ویژه ای در سبد خانه وار دارد، ادامه داد: درآمد برخی از شرکت های خارجی فعال در این حوزه با فروش نفت و گاز تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برابری میکند و این موضوع نشان دهنده رونق بالای اقتصادی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح جهان است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات با اشاره به گذر کشور از نسل های قدیمی به نسل های جدید شبکه تلفن همراه تصریح کرد: امیدواریم با فضای ایجاد شده، دانشگاه ها بتوانند سهم ویژه ای در این گذر داشته باشند.

وی با توجه به بازار حوزه بازی های رایانه ای، خدمات ارزش افزوده تلفن همراه و خدمات الکترونیکی و ارتباطی اظهار امیدواری کرد که شاهد شکل گیری و عملیاتی شدن فعالیتهای اجرایی دانشگاهها در این بخش باشیم.