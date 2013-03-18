مساجد ورودی شهرستان های آذربایجان شرقی آماده استقبال از مسافران نوروزی

حجت الاسلام میکائیل اسکندری به خبرنگار مهر گفت: امسال با توجه به اینکه پیش بینی می شود تعداد سفرها در ایام تعطیلات نوروزی به استان آذربایجان شرقی افزایش یابد بنابراین با هماهنگی های بعمل آمده با نهادهای مسئول،اکثریت قریب به اتفاق مساجد استان آذربایجان شرقی آماده پذیرایی از مسافران نوروزی خواهند بود.

وی افزود: فاز اول شروع این خدمات توسط مساجد ، از اواخر سال 91 شروع و تا پایان تعطیلات نوروزی ادامه خواهد داشت.

اسکندری گفت: تعداد زیادی نهاد و سازمان های مسئول دست به دست هم داده اند تا هر یک به نوبه خود تلاش کنند به مسافران نوروزی ارائه خدمت کنند تا مسافران با خاطره خوشی ، استان آذربایجان شرقی را ترک کنند.

اسکندری در پایان سخنان خود با تبریک فرارسیدن عید نوروز به ملت ایران گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان نیز در راستای ارائه خدمت به مسافران نوروزی ، همپای دیگر سازمان ها اقداماتی از قبیل استقرار روحانیون در بخش ها ، شهرستان ها و دهستان ها و هماهنگی با انجمن های اسلامی مساجد جهت استقبال از میهمانان نوروزی انجام داده است.

