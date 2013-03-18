وزش شديد تندباد در قم/كاهش دماي هوا از فردا

محمد رضا قاضي در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اينكه از بعد از ظهر سه شنبه دماي هوا كاهشي چشمگير مي يابد بيان كرد: دماي هوا در اين روز از هفت تا 10 درجه كاهش خواهد يافت.



وي گفت: در روزهاي دوشنبه و سه شنبه هوا ابري است و امشب نيز شاهد بارش پراكنده باران در برخي از نقاط خواهيم بود.



وي ادامه داد: در روز سه شنبه نيز شاهد بارش پراكنده باران در قم هستيم اما اين بارش چشمگير نيست.



رئيس اداره پيش بيني و تحقيقات اداره كل هواشناسي استان قم بيان كرد: روز سه شنبه قم شاهد تندباد با سرعتي بيش از 100 كيلومتر بر ساعت خواهد بود.



وي گفت: در روز چهارشنبه هوا نيمه ابري و آرام است و دماي هوا نيز به تدريج شروع به گرم تر شدن مي كند اما سيستمي بارشي اوايل هفته آينده وارد قم مي شود.



وي بيان كرد: امروز دماي هوا حداكثر 28 درجه است و دماي هوا در روز سه شنبه نيز حداكثر 20 درجه و حداقل هفت درجه بالاي صفر است.