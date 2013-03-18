توزیع 100 آمبولانس کمک دار بین دانشگاه ها قبل از آغاز نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر،دکتر سیدحسن امامی رضوی گفت: تهیه آمبولانس های کمک دار را از سال 90 در دستور کار داشتیم که تعدادی از آن ها تهیه شده است که به همراه چند اتوبوس آمبولانس تا قبل از آغاز سال جدید بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور توزیع خواهند شد.

وی افزود: در مورد آمبولانس های بین بیمارستانی و جاده ای نیز یک مقدار کسر اعتبارات داریم و تلاش می کنیم در سال 92 این اعتبارات را با کمک نمایندگان مجلس تهیه کنیم.

وی ادامه داد: قیمت آمبولانس ها به نسبت سال های قبل افزایش یافته است و تهیه آن ها کمی مشکل آفرین شده است.

وی بیان داشت: هم اکنون در حدود 3000 آمبولانس جاده ای داریم که این تعداد کم است زیرا به دلیل پرکاری استهلاک زیادی دارند و مرتب باید جایگزین شوند، یعنی اگر سالی 250 آمبولانس جایگزین شوند ناوگان اورژانس همیشه استاندارد باقی می ماند.

