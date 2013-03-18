  1. دانشگاه و فناوری
۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

برنامه ریزی وزارت ارتباطات برای استفاده از ظرفیت های کشور در مجامع بین المللی

برنامه ریزی وزارت ارتباطات برای استفاده از ظرفیت های کشور در مجامع بین المللی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های کشور در مجامع بین المللی خبر داد و گفت: برنامه ریزی لازم به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در کشور و بهره مندی از توان متخصصان داخلی در راستای حضور موثر در مجامع بین المللی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن نامی دردیدار با اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بیشترین دانشمندان، متخصصان و متفکران کشور در این حوزه فعال هستند و باید از این ظرفیتها به درستی استفاده شود اظهار داشت: در همین راستا زمینه های فعالیت در بخشهای مختلف در کشورهای جهان شناسایی و احصاء شده که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته، فعالیت های لازم عملیاتی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه مدت طولانی از فعالیت دولت دهم باقی نمانده است ، تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با برنامه ریزی مناسب، اقدام های مفیدی در طول این مدت هر چند کوتاه اجرایی شود؛ براین اساس برنامه ریزی به منظور توسعه و سرمایه گذاری برای ارائه خدمات جدید به مردم صورت گرفته و در این راستا هماهنگی با بخش های مختلف از جمله شرکت مخابرات انجام شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشورهای پیشرفته درصدد هستند تا با استفاده از سیستم های ماهواره ای ، خدمات ارزش افزوده جدید از طریق تلفن همراه به کاربران خود ارائه کنند و کشور ما نیز باید روی این دست از موضوعات برنامه ریزی و اقدام های لازم را عملیاتی کند.

وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ایجاد هاب منطقه ای گفت: در راستای ایجاد کریدور شمال به جنوب و انتقال اینترنت کشورهای مختلف از مسیر ایران موفقیت های بزرگی بدست آمده است اما این موضوع کافی نیست و در این خصوص تلاش های زیادی در دست اجرا است تا با انتقال پهنای باند به کمک ظرفیت های موجود، سودآوری برای کشور محقق شود.

کد مطلب 2020843

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