اعزام بانوان طلبه به اردوهای راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی قندی با اشاره به اینکه هرساله کاروان‌هایی از مدارس علمیه خواهران سراسر کشور به مناطق جنگی اعزام می‌شوند، افزود: معاونت فرهنگی تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران در این زمینه مساعدت‌هایی به مدارس علمیه خواهران دارد.

وی افزود: امسال نیز اعزام کاروان‌های متعددی اختصاصا از بانوان طلبه از سوی مدارس علمیه خواهران کشور به مناطق جنگی جنوب و غرب پیش‌بینی شده است و این کاروان‌ها در ایام نوروز به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.

معاون فرهنگی تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران در توضیح برنامه دیگری با اشاره به اعزام بانوان طلبه مبلغه به همراه کاروان‌های دانش‌آموزی و دانشجویی راهیان نور اضافه کرد: این کاروان‌ها در ایام مختلفی به مناطق جنگی اعزام می‌شوند و بانوان طلبه به منظور مشاوره و پاسخ به سئوالات آنها را همراهی می‌کنند.

وی با اشاره به تقارن نوروز 92 با ایام فاطمیه(س) اضافه کرد: این ایام فرصت بهتری برای استفاده از فضای معنوی مناطق نبرد جبهه‌های حق علیه باطل ایجاد می‌کند و طلاب و سایر اقشاری که در ایام نوروز به این مناطق خواهند رفت، از فضیلت بیشتری بهره‌مند خواهند شد.