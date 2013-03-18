به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامي و پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران، به منظور اشتراك گذاري منابع علمي، تفاهم نامه ثبت، پردازش و اشاعه اطلاعات پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تكميلي امضا کردند.

بر اساس اين تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامي، متعهد است ثبت، نمايه‌سازي و كددهي به پايان‌نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكترا را براساس توافق طرفين انجام دهد.

همچنین پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران براساس این تفاهمنامه موظف شده امكان لازم به منظور دستيابي سريع و مطمئن به كليه اطلاعات علمي موجود در سامانه پژوهشگاه اعم از اطلاعات دانشگاه و ديگر منابع اطلاعاتي را براي دانشجويان و اعضاي هیات علمي و كاركنان دانشگاه براساس توافق طرفين ايجاد كند.

علاوه بر اين، پژوهشگاه متعهد شده علاوه بر رعايت حقوق مادي و معنوي دانشگاه آزاد در خصوص نحوه و شرايط در اختيار قرار دادن منابع اطلاعاتي دانشگاه به مخاطبان، نسخه‌اي از نرم افزار مورد استفاده را به منظور يكسان سازي نرم افزارهاي در حال فعاليت در اختيار دانشگاه قرار داده و آن را پشتيباني و به روزرساني کند.

طبق اين تفاهم نامه، پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران امكان پرداخت الكترونيكي را براي خريد منابع اطلاعاتي از طريق مخاطبان فراهم مي‌آورد.



