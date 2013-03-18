زلزله 4 ریشتری ورزقان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، این زلزله ساعت 13 و 23 دقیقه امروز دوشنبه در عمق شش کیلومتری زمین و در فاصله 11 کیلومتری ورزقان ، 31 کیلومتری اهر و 32 کیلومتری خواجه رخ داد.

بر اساس گزارشات رسیده این زلزله تلفات جانی و مادی در پی نداشته است.