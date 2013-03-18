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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۵۵

عیدی حاجی بابایی به دانش آموزان و خانواده ها؛

مدارس کل کشور در 14 فروردین ماه تعطیل است

مدارس کل کشور در 14 فروردین ماه تعطیل است

مدیر اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش از تعطیلی مدارس در روز 14 فروردین ماه خبر داد.

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: طرح تعطیلی مدارس را در روز 14 فروردین ماه با توجه به اینکه این روز مابین دو تعطیلی چهارشنبه و 5 شنبه بوده است، به وزیر آموزش و پرورش داده شد و وزیر آموزش و پرورش این طرح  را نیز به عنوان خبر خوش برای دانش آموزان تایید کرد.

وی افزود: خانواده ها و فرهنگیان می توانند با آسودگی خیال نوروز را به سفر و یا دید و بازدید نوروزی گذرانده و هیچ گونه اضطرابی برای روز 14 فروردین ماه نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش وزیر آموزش و پرورش نیز خبر از حذف پیک های نوروزی دانش آموزان داده بود تا دانش آموزان و والدین با خیال آسوده نوروز خوشی را در کنار یکدیگر بگذرانند.

 

 

کد مطلب 2020855

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