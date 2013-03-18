409 راهدار در طرح راهداری نوروزی گلستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر دوشنبه در جلسه مسئولان راه و شهرسازی استان افزود: هم اكنون نيز اين طرح در 95 محور ارتباطي استان به طول چهار هزار و 712 كيلومتر و توان امدادي 409 راهدار و 166 دستگاه ماشين آلات سبك و سنگين راهداري در حال اجراست و تا 15 فروردين در طول شبانه روز به ارائه خدمات مطلوب به مسافران نوروزي و ساير هموطنان مي پردازند.

وی از برگزاري مانور پاكسازي تفرجگاه ها و مبادي ورودي و خروجي محورهاي ارتباطي استان گلستان خبر داد و گفت: اين مانور به منظور زيبا سازي محيطي تفرجگاه ها و مبادي ورودي و خروجي شهرها و روستاهاي استان در آستانه تعطيلات نوروزي و فصل بهار به اجرا درآمده است.

به گفته وي، در اين طرح، نيروهاي راهداري استان با لباس متحد الشكل در محورها حضور يافته و اقدام به جمع آوري زباله، نخاله و پاكسازي محورها ظرف يك روز مي كنند.

مصدقي ادامه داد: در اين طرح، شهرداري ها، دهداري ها، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي و محيط زيست نيز با راهداران اين اداره كل همكاري مي كنند.

وي افزود: علاوه بر اجراي اين طرح، اداره كل راه و شهرسازي گلستان هر ساله در آستانه فصل بهار و آغاز تعطيلات نوروزي طرح راهداري نوروزي را با هدف ايمن سازي و پاكسازي محورهاي مواصلاتي استان اجرا مي كند.

سرپرست راه و شهرسازي گلستان، برقراري ترددي ايمن و روان در جاده ها را از مهمترين اهداف و اولويت هاي راهداران در طرح نوروزي راهداري بيان كرد.

وی گفت: همت، پايداري، اولويت بندي و قانون مداري در وظايف محوله موجب تسهيل و تسريع در امور و جلب رضايت مردم مي شود.

وي با بيان اينكه از مشكلات فراروي اقدامات نوروزي نيز نمي توان چشم پوشي كرد، افزود: انگيزه، اميد و كارگروهي راهداران و كاركنان اداره كل، موانع موجود را به شيريني تبديل مي كند و نويد بخش آينده اي روشن براي اين بخش و توسعه استان مي باشد.

سرپرست راه و شهرسازي گلستان گفت: قابليت و توانمندي مديران و مجموعه جوان اداره كل قابل اعتماد، احترام و ستودني است اما رضايت خاطر مردم بايد سرلوحه كار آنها قرار گيرد.

مصدقي در پايان، افتخارات حاصل شده در بخش راه و مسكن را، مرهون تلاش نيروهاي ستادي، شهرستاني و مديريت ها دانست و از آنها و حمايت و پشتيباني وزير، استاندار و مجمع نمايندگان استان در مجلس براي كسب اين موفقيت ها قدرداني كرد.