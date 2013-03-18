خبر فوت فرزند پادشاه عربستان صحت ندارد

یک منبع آگاه در سفارت ایران در ریاض، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته خبری به نقل از برخی از منابع خبری بعضا غیر متعهد از برخی سایت های کشورمان و سپس برخی از رسانه ها و بخش های مختلف شبکه خبری صدا و سیما پخش شد و در آن به مرگ مشکوک امیر متعد بن عبدالله بن عبدالعزیز ، فرزند ارشد پادشاه عربستان اشاره شد. در صورتیکه فرد متوفی امیر متعد بن عبدالله بن مساعد بن جلوی است.

وی ادامه داد: مرگ فرزند ارشد پادشاه عربستان به هیچ وجه صحت ندارد و بدیهی است درج اینگونه اخبار عاری از صحت موجب بی اعتباری رسانه ها و مطبوعات و همچنین رسانه ملی کشورمان خواهد شد.

این منبع آگاه تاکید کرد: ضرورت دارد رسانه های کشورمان قبل از درج هر خبری نسبت به صحت آن اطمینان پیدا کرده و از درج اخبار خلاف واقع که موجب عدم اطمینان و بی اعتباری رسانه های کشورمان خواهد شد خودداری کنند.