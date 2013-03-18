هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس فروش نرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در مبادلات امروز بورس تهران تعداد یک میلیارد و 239 میلیون و 430 هزار و 697 سهم هلدینگ خلیج فارس با سرمایه 24.7 هزار میلیارد ریال به روی میز فروش رفت که سازمان خصوصی سازی قصد داشت سهام این شرکت را با قیمت 995 تومان عرضه کند اما این مبلغ با استقبال فعالان بازار سهام روبرو نشد.

کارگزاران پیشنهاد 500 تومان را برای خرید سهام هلدینگ خلیج فارس در سامانه معاملات وارد کرده بودند که در نهایت سهام این شرکت در معاملات امروز معامله نشد.



در این عرضه، تعداد 50 میلیون برای مشتریان برخط در نظر گرفته شده بود و میزان سهمیه صندوق های سرمایه گذاری متفاوت بود.

مسئولان هلدینگ خلیج فارس شنبه گذشته، صورت های مالی میان دوره ای 6 ماه منتهی به 30 آذر ماه 91 این شرکت را به صورت حسابرسی شده منتشر کردند.

بر اساس این صورت مالی سود محقق شده هر سهم شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پایان سال مالی منتهی به خرداد 91 با سرمایه24 هزار و 788 میلیارد و 614 میلیون ریال، مبلغ 325 ریال اعلام شده است.

همچنین شرکت هلدینگ خلیج فارس مطابق صورت های مالی حسابرسی شده در پایان سال مالی 91 سود هر سهم تلفیقی گروه (پس از کسر سهم اقلیت) را با سرمایه 60 میلیارد ریال مبلغ 56 هزار و 904 ریال و با سرمایه24 هزار و 788 میلیارد و 614 میلیون ریال مبلغ 138 ریال اعلام کرده است.

هلدینگ خلیج فارس سود هر سهم شرکت اصلی برای سال مالی 92 را مبلغ 29 هزار و 245 میلیارد و 34 میلیون ریال، با سرمایه 24 هزار و 788 میلیارد و 614 میلیون ریال مبلغ یک هزار و 180 ریال اعلام کرده است.

همچنین این شرکت پیش بینی سود هر سهم تلفیقی گروه پس از کسر سهم اقلیت برای سال مالی 92 را مبلغ 44 هزار و ر194 میلیارد و 783میلیون ریال و سود هر سهم تلفیقی گروه پس از کسر سهم اقلیت، برای سال مالی 92 را با سرمایه24 هزار و 788 میلیارد و 614 میلیون ریال، مبلغ یک هزار و 783 ریال اعلام کرده است.

معاون شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: تطبیق نیافتن قیمتهای پیشنهادی فروشندگان و خریدار و همزمانی عرضه بزرگترین شرکت اصل 44 در پایان سال باعث شد تا معامله سهام هلدینگ خلیج فارس امروز انجام نشود.

علی صحرایی با بیان اینکه فاصله قیمتی محسوسی بین خریداران و فروشندگان سهام هلدینگ خلیج فارس در معاملات امروز وجود داشت، افزود: همین امر موجب معامله نشدن سهام این شرکت در معاملات امروز بورس تهران شد. البته فروش نرفتن سهام شرکت ها در روز عرضه در گذشته نیز در بورس تهران سابقه داشته است.

وی درباره مبلغ پیشنهادی خریداران و فروشندگان سهام هلدینگ خلیج فارس گفت : فروشنده قصد داشت سهام این شرکت را با مبلغ 995 تومان به فروش برساند اما خریداران قیمتی در حدود 500 تومان را در سامانه معاملات به ثبت رسانده بودند.

صحرایی با بیان اینکه بعید است سهام هلدینگ خلیج فارس در فروردین ماه سال آینده دوباره در بورس تهران عرضه شود، افزود : فرصت مناسبی مهیا شده است تا فعالان بازار سرمایه تحلیل و ارزیابی بیشتری از شرایط و وضعیت هلدینگ خلیج فارس داشته باشند.

وی با بیان اینکه بورس تهران سال موفقیت آمیزی را پشت سر گذاشت، اظهار داشت : معاملات خرد 26 درصد، معاملات بر خط 96 درصد و ارزش بازار نیز رشدی 12 درصدی را در سال 91 نسبت به مدت مشابه سال 90 تجربه کرد.

معاون شرکت بورس گفت: شاخص کل بورس با رشدی 45 درصدی از رقم 25 هزار و 905 واحد به 37 هزار و 700 واحد رسیده ، ضمن اینکه تعداد دفعات معاملات با رشدی 15 درصدی، رقم پنج میلیون و 200 هزار دفعه را به ثبت رسانده است.

صحرایی با اشاره به نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت : امسال ابزار اختیار فروش تبعی برای پوشش ریسک سرمایه گذاران به بازار معرفی شد تا از سرمایه های خرد مردم در بازار حمایت شود.