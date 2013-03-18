به گزارش خبرنگار مهر، سال 91 در حالی رو به پایان است که هنوز این روزها برای هنر و هنرمندان پر خبر است. امروز دوشنبه 28 اسفندماه مقابل اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان در خیابان سپهبد قرنی، خیابان کلانتری تجمع اهالی سینما شکل گرفته بود که از صبح امروز تا لحظه تنظیم این خبر برای گرفتن هدیه 600 هزار تومانی ریاست‌جمهوری حضور یافته بودند.

این تجمع که چندان هم آرام و بی‌حاشیه نبود از آن جهت شکل گرفته بود که ریاست‌جمهوری قول پرداخت 400 هزار تومان مبلغ نقدی و 200 هزار تومان بن را به اهالی سینما که عضو صنوف هستند، داده بود و امروز هم زمان پرداخت این هدیه‌ها بود.

عده‌ای از حاضران در این تجمع به دلیل اینکه نامشان در جمع افراد مشمول هدیه ریاست‌جمهوری نبود، به شدت ناراحت بوده و به همین دلیل در لحظاتی این تجمع آرامش خود را از دست داده و به درگیری هم کشیده شد. برخی از حاضران در این تجمع از ساعت 4 صبح در محل حاضر شده‌ بودند. صف طولانی اهالی سینما به اندازه‌ای شلوغ بود که نظم خیابان را مختل کرده و باعث دخالت پلیس نیز شده بود.

این هدیه فقط به 11 صنف سینمایی كه از سوی وزارت ارشاد قانونی شناخته‌ شده‌اند تعلق گرفته و قرارست در نهایت 1900 كارت هدیه بین اعضای این صنوف توزیع شود. چهره‌پردازان، فیلمنامه‌نویسان، جامعه‌ صنفی تهیه‌کنندگان، مدیران تولید، مدیران و طراحان جلوه‌های بصری و مدیران آموزشگاه‌های سینمایی، بازیگران و بدلکاران، مدیران تدارکات، جلوه‌های ویژه، دستیاران فیلمبردار و کارکنان لابراتوار از جمله صنوف به رسمیت شناخته‌شده از سوی وزارت ارشاد هستند که شامل این هدیه شده‌اند.

در حال حاضر صنوف فیلمبرداران، منشی‌یان صحنه، تدوین‌گران، انجمن منتقدان سینما، كانون كارگردانان، شورای عالی تهیه‌كنندگان، بازیگران سینمای ایران، كانون برنامه‌ریزان و دستیاران كارگردانان، آهنگسازان، انجمن تهیه‌كنندگان سینمای مستند، انجمن مستندسازان، انجمن فیلم كوتاه، عكاسان و انجمن انیمیشن قانونی شناخته‌نشده‌اند و به همین دلیل هدیه ریاست‌جمهوری فعلا شامل حال آنها نمی‌شود.

این اتفاق به نوعی برای خانه تئاتر نیز تکرار شده است. هدیه ریاست‌جمهوری که شامل 400 هزارتومان مبلغ نقد و 200 هزار تومان بن است شامل حال اهالی تئاتر هم شده و آنها نیز چند روز مانده به عید برای گرفتن این رقم‌ها در صف ایستاده‌اند.

همچنین سال گذشته در آستانه سال نو خبرنگاران برای دریافت هدیه 400 هزارتومانی روز خبرنگار که با تاخیر 8 ماهه به آنها داده می‌شد در محل دفتر ریاست‌جمهوری حاضر شدند که نحوه پرداخت این هدیه و تجمع افراد با انتقادهای زیادی به ویژه از سوی پیشکسوتان رسانه و استادان این رشته رو به رو شد. بزرگان مطبوعات اکثرا معتقد هستند که منابع خبری و مسئولان و مدیران نباید به خبرنگاران هدیه بدهند و جامعه رسانه‌ای نیز نباید از این دست هدایا را قبول کنند. از بین رفتن استقلال کاری و پایین آمدن شان و جایگاه خبرنگاران از جمله دلایلی بود که پیشکسوتان مطبوعات در گفتگوهای سال گذشته خود و در برابر پرداخت این هدیه مطرح کرده بودند.