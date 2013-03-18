فعالیت 53 نشریه در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهارداشت:هم اکنون 53 نشریه شامل نشریات علمی، محلی و تخصصی در این استان فعالیت دارند.

وی اضافه کرد: تعداد نشریات استان در سال 84 بالغ بر 23 نشریه بوده است.

مطهری فر با اشاره به اینکه تعداد نمایندگی های نشر استان در سال 84 پنج نمایندگی بوده است، افزود: این رقم در در حال حاضر به 12 نمایندگی افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری برنامه های متنوع برای خبرنگاران از جمله کارگاه های آموزشی، نمایشگاه ها و پرداخت یارانه های مطبوعات از جمله فعالیت این نهاد است، افزود: در مجموع با احتساب یارانه به مطبوعات در سال جاری 110 میلیون تومان به رسانه های استان کمک شده است.

مطهری فر اضافه کرد: کانون های آگهی تبلیغات از 46 کانون در سال 84 به 57 کانون افزایش یافته است.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاه های آموزشی با اعتبار حدود سه میلیون تومان از دیگر فعالیت امسال این نهاد بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی همچنین به فعالیت های این نهاد در حوزه صنعت چاپ اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری روز گرامیداشت صنعت چاپ و تقدیر از چاپگران استان و کارگاه های آموزشی مقدماتی و تکمیلی در سال جاری با اعتبار حدود هفت میلیون تومان از جمله این فعالیت ها است.

مطهری فر همچنین از خرید کتاب از ناشران استان به مبلغ سه میلیون تومان در سال جاری خبر داد و گفت: برگزاری همایش عبدالعلی بیرجندی با اعتبار 30 میلیون تومان فقط در استان و 280 میلیون تومان در مقر یونسکو با مشارکت میراث فرهنگی و انجمن نخبگان از دیگر فعالیت های امسال این نهاد بوده است.