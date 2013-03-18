غلامرضا گله‌گیری‌زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با استقرار پایگاه‌های سیار انتقال خون شهرستان‌های بوشهر و بهبهان در مرکز بهداشتی درمانی امام رضا(ع) در روزهای 23 و 24 و 26 و 27 اسفند در مجموع 415 نفر برای اهدای خون به این پایگاه مراجعه کرده و ثبت نام کردند.

وی افزود: از این تعداد 365 نفر مقدار 365 واحد خون(هرواحد معادل 450 سی سی) پس از انجام معاینات اولیه موفق به اهدای خون سالم شدند.

مسئول بخش تالاسمی بیمارستان دیلم بیان داشت: با وجود افزایش روزها و ساعات اهدای خون بسیاری از مراجعین به دلیل ازدحام جمعیت و کمبود وقت موفق به اهدای خون نشدند.

مسئول بخش تالاسمی بیان کرد: شهروندان دیلمی در طول سال در این امر انسان دوستانه شرکت کرده و ما همیشه با استقبال خوب مردم برای اهدای خون در این مرکز مواجه هستیم.

وی گفت: تقاضای مردم برای اهدای خون در این شهرستان زیاد است و متاسفانه به دلیل نبود پایگاه انتقال خون مجبور هستیم از اکیپ‌های سایر شهرستان‌ها برای اهدای خون استفاده کنیم.