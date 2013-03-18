وقتی نظامیان آلمانی خیابان را می بندند/ حمله یک ژنرال ترک به نظامی آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیلد آلمان، یک نظامی آلمانی در جریان سفر "توماس دمیتزره" به ترکیه مورد حمله یک ژنرال ارتش این کشور قرار گرفته است. در این سفر که روز بیست و سوم فوریه رخ داده، بسته شدن خیابانی در نزدیکی پایگاه محل استقرار سامانه های موشکی پاتریوت، خشم نظامیان ترک را به دنبال داشته است.

این ژنرال تیپ پنجم زرهی ارتش ترکیه، پس از آنکه خودرو حامل وی توسط آلمانها متوقف شده، پیاده شده و به یکی از نظامیان آلمانی حمله کرده است. همچنین یک سرهنگ ترک نیز که برای کمک به مافوق خود در صحنه حاضر شده، ضربه ای به پهلوی نظامی آلمانی زده و تعادل وی را به هم زده است.

روزنامه بیلد به نقل از نظامی آلمانی و مقام مافوق وی که مورد حمله قرار گرفته اند، هویت این ژنرال را افشا کرده و نوشته وی "کاهرامان گونش" از فرماندهان پایگاه نظامی کاهرامان ماراس است. بر این اساس نظامی آلمانی که در این برخورد ضربه خورده، به بیمارستان رفته و مورد مداوا قرار گرفته است.

این در حالی است که حضور نظامیان آلمانی در ترکیه با خشم مردم این کشور روبرو شده به طوری که پیشتر نیز شماری از این نظامیان مورد حمله جوانان معترض به حضور ناتو در ترکیه قرار گرفته اند.