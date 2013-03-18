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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

برای رقابت با 13 کشور جهان/

تیم رباتیک اردبیل در مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران شرکت می کند

تیم رباتیک اردبیل در مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران شرکت می کند

اردبیل – خبرگزاری مهر: تیم رباتیک S.M.C اردبیل به عنوان نماینده این استان در هشتمین دوره مسابقات سالانه بین المللی ربوکاپ آزاد ایران شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات سالانه بین المللی ربوکاپ آزاد ایران از شانزدهم تا هیجدهم فروردین ماه در تهران برگزار خواهد شد.

این دوره از مسابقات شامل 25 لیگ رباتیک مختلف است که 328 تیم از 13 کشور جهان نظیر آمریکا، هلند، ایران، مکزیک، آلمان، ایتالیا، چین، ژاپن، پاکستان، هند، کلمبیا و یونان در آن شرکت خواهند کرد. 

تیم رباتیک S.M.C  اردبیل نیز به عنوان تنها تیم شرکت کننده از استان اردبیل در این مسابقات در لیگ مین یاب حضور خواهد یافت.

مهدیار محمدزاده، شاهین فصیحی، مجید امانی، حسین هراسی، سعید جلالی و مهدی مرادی که اعضای این تیم را تشکیل می دهند سابقه حضور در دو دوره گذشته مسابقات سالانه بین المللی ربوکاپ آزاد ایران را نیز دارند.

تیم رباتیک S.M.C  اردبیل تاکنون توانسته است در سال جاری در دو مسابقه رباتیک کشوری از جمله مسابقات خوارزمی دانشگاه امیرکبیر و همچنین مسابقات المپیاد رباتیک ایران مقام سوم مسابقات را کسب کند.

کد مطلب 2020880

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