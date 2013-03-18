کاروان ایران با کسب 9 مدال رنگارنگ به کار خود پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوچرخه‌سواری، سی و سومین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رده سنی بزرگسالان و بیستمین دوره رقابتهای جوانان، از 17 الی 27 اسفند ماه سال جاری در بخش های (بانوان، آقایان و زیر 23 سال مردان) و در مواد پیست و جاده و در سطح یک اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری (UCI)، به میزبانی کشور هندوستان و در شهر "دهلی نو" برگزار شد.

محمود و محمدپراش، حسنعلی ورپشتی، فرزین عرب، علیرضا حقی، بهنام خلیلی خسروشاهی، حسین ناطقی، مهدی باقری، محمد مهدی صالحی، مهدی عبادالهی، محمد رجبلو، آروین معظمی گودرزی، حامد عبادی، سید موسی مصطفوی، مهدی سهرابی، حامد جنت و علی خادمی ترکیب تیم ملی دوچرخه سواری 17 نفره کشورمان در بخش آقایان را در این دوره از رقابتها تشکیل می دادند.همچنین زهرا خسروشاهی به عنوان تنها بانوی رکابزنان کشورمان در این دوره از مسابقات پا به رکاب شد.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان پس از حضور در این مسابقات موفق به کسب، یک مدال طلا در ماده استقامت جاده توسط علی خادمی، 4 مدال نقره در مواد کایرین، اسکرچ، 200 متر و استقامت جاده توسط محمود پراش، حسین ناطقی، حسنعلی ورپشتی و آروین معظمی گودرزی و 4 مدال برنز در مواد دورامتیازی، چهارکیلومتر تعقیبی انفرادی، مدیسون و تایم تریل توسط محمد رجبلو، علیرضا حقی و مهدی عبادالهی، شد.