جمعیت 34 درصدی جوانان استان فارس/تلاش برای افزایش مشارکت جوانان

محسن سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جوانان با توجه به ویژگی های خاص که از آن برخوردار هستند باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرند تا بدین وسیله نسلی تربیت شود که درآینده بتواند از آرمان های انقلاب اسلامی به شکل مطلوب دفاع کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا اداره ورزش و جوانان استان فارس در سال آینده به دنبال فراهم کردن شرایط برای حضور بیشتر جوانان در عرصه های مختلف است.

معاون فرهنگی و امورجوانان اداره ورزش و جوانان استان تصریح کرد: ساماندهی امور جوانان با استفاده ازهم افزایی دستگاههای اجرایی، افزایش مشارکت جوانان با استفاده از سمن ها و سازمان های مردم نهاد،افزایش فرهنگ در ورزش، غنی سازی اوقات فراغت جوانان، فعالیت در زمینه ازدواج آگاهانه،به هنگام و آسان، تمدید اعتبار نامه سمن ها از جمله برنامه های این ارگان در حوزه جوانان است.

سالاری افزود: باتوجه به اینکه جوانان بخش عظیمی از جامعه را تشکیل می دهند صحبت های نیز با مسئولان ورزشی اداره ورزش و جوانان فارس انجام شده تا درزمینه استفاده از اماکن ورزشی نیز سهمیه ای برای سمن ها در نظز گرفته شود تا بدین وسیله شاهد افزایش حضور جوانان در عرصه های ورزشی باشیم.

وی سپس از فعالیت مناسب سمن ها استان فارس یاد کرد و ابراز داشت: خوشبختانه جوانان فعال در سازمانهای مردم نهاد استان فارس دارای ذهنی خلاق و پویا هستند که با استفاده از این موضوع تاکنون در سطح کشور بسیار موفق ظاهر شده اند.

معاون فرهنگی و امورجوانان اداره وزش و جوانان استان فارس تاکید کرد: درراستای توانمند سازی سمن ها و استفاده بیشتر از وجود جوانان ، در سال آینده بیشتر تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در حوزه سمن ها به خودآنها واگذار می شود و اداره ورزش و جوانان به عنوان یک ناظر فقط بر نحوه عملکردآنها نظارت می کند.